Alberto Bortoluzzi presenta a Inarzo “Long Drink”, il libro vincitore del Premio Chiara inediti
L’autore varesino sarà protagonista dell’appuntamento “Incontro con l’autore” giovedì 11 giugno alle 21 nella sala dell'oratorio
Una serata dedicata alla letteratura, alla memoria e ai cambiamenti della società attraverso il racconto di esperienze personali. Giovedì 11 giugno 2026 il Comune di Inarzo organizza un nuovo appuntamento della rassegna “Incontro con l’autore”, e ospita lo scrittore e fotografo varesino Alberto Bortoluzzi, autore del libro Long Drink. Sessantacinque sorsi di vita vissuta.
L’incontro si terrà alle 21.00 nel Salone dell’Oratorio di via Vanetti 5, a Inarzo, con ingresso libero. A moderare la serata sarà Emiliano Pedroni.
Long Drink. Sessantacinque sorsi di vita vissuta è il volume che ha conquistato il Premio Chiara per una raccolta di racconti inediti 2024, giunto alla sua quindicesima edizione. Attraverso una serie di brevi racconti autobiografici, Bortoluzzi ripercorre episodi significativi della propria esistenza, offrendo al tempo stesso uno sguardo su un’Italia profondamente diversa da quella attuale.
Nella sinossi del libro, l’autore paragona la vita a un long drink, «con tanto ghiaccio e qualche nota di colore che ne determina il gusto». Un’immagine che accompagna il lettore lungo un percorso fatto di ricordi, incontri e cambiamenti sociali che attraversano oltre mezzo secolo di storia italiana.
Nato a Varese nel 1961, Alberto Bortoluzzi è conosciuto soprattutto per la sua attività di fotografo professionista. Dopo la laurea in Scienze Geologiche e le prime collaborazioni giornalistiche negli anni Ottanta, nel 1993 sceglie di dedicarsi completamente alla fotografia. Nel corso della sua carriera ha pubblicato lavori su numerose riviste italiane e internazionali e ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Portfolio AFI 2018, il ruolo di ambasciatore mondiale ILFORD nel 2019, il Premio Chatwin nel 2022 e il Premio Chiara Inediti nel 2024 con Long Drink.
Le sue immagini fanno parte di collezioni pubbliche e private e, accanto all’attività fotografica, ha pubblicato libri dedicati alla fotografia, ai viaggi e alla narrativa.
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