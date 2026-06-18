Albizzate, Fratelli d’Italia sui rifiuti: “Tagliati fuori dalle decisioni su Coinger”

Fratelli d’Italia Albizzate, con una nota firmata da Massimiliano Del Pezzo, denuncia di essere stata tenuta fuori dalle decisioni sulla gestione dei rifiuti, a partire dalla possibile uscita del Comune da Coinger.

Del Pezzo afferma di aver appreso «ancora una volta dai giornali» sia la probabile uscita dal gestore in house sia la convocazione della conferenza dei capigruppo, notizie anticipate da VareseNews. Pur facendo parte della coalizione di maggioranza, sostiene, il partito è stato «completamente lasciato all’oscuro», nell’attesa – fino all’ultimo – di un contatto del sindaco che non è arrivato. E se al momento Fratelli d’Italia non ha un consigliere in aula, scrive Del Pezzo, ciò non basta a giustificarne l’esclusione: di quale strada si voglia prendere sul servizio rifiuti, sostiene, il partito non ha «la minima idea».

Non sarebbe la prima volta. Del Pezzo ricorda di aver chiesto più volte, direttamente e a mezzo stampa, un tavolo di confronto, rivolgendosi alle forze alleate per esprimere perplessità e proposte sul futuro del servizio. Da qui la definizione di «ennesima chiusura».

Il partito rivendica poi il proprio peso elettorale: il simbolo di Fratelli d’Italia, ricorda, era nel logo della coalizione nel 2016 e nel 2021, e lo è tuttora; un consenso che «non può essere ignorato solo perché non sediamo fisicamente sui banchi del consiglio». «Troviamo inaccettabile scoprire le sorti del paese tramite la stampa», aggiunge, su un tema che tocca «le tasche e i servizi dei cittadini».

Di qui la provocazione finale al sindaco Zorzo: se l’intenzione è continuare a ignorare il partito, allora rimuova quel simbolo dalla coalizione. «Non siamo disposti a fare da figuranti per legittimare decisioni prese a nostra insaputa», conclude la nota.