Albizzate mette la freccia per l’uscita da Coinger: bocche cucite in Comune in vista della conferenza dei capigruppo

Albizzate è arrivata al momento della scelta sui rifiuti. Il Comune ha tempo fino al 30 giugno per decidere se restare nel perimetro di Coinger, il gestore in house del servizio di igiene urbana, oppure avviare il recesso e imboccare una strada autonoma. È la stessa scadenza che il sindaco Mirko Zorzo aveva indicato lo scorso aprile, durante l’affollata assemblea pubblica che aveva acceso il dibattito in paese.

Comunicazioni ufficiali, al momento, non ce ne sono. Eppure Albizzate sembra aver messo la freccia: la direzione, salvo sorprese, pare ormai quella dell’uscita. A dirlo non è un annuncio dell’amministrazione, le bocche restano cucite in attesa della conferenza dei capigruppo di giovedì 18 giugno, ma due atti comparsi negli ultimi giorni all’albo pretorio, che delineano quella che sembra proprio il percorso per uscire dal gestore in house. La decisione formale, però, non è ancora calata: arriverà solo dopo il confronto tra i gruppi consiliari, nel rispetto dei ruoli del consiglio comunale.

I due documenti e l’incarico legale

Il primo atto è una determina del 10 giugno. Con questo provvedimento il Comune affidava a un tecnico esperto del settore un’analisi dei dati tecnico-economici sulla gestione dei servizi ambientali: una fotografia dell’attuale gestione in house, l’esame delle modalità organizzative del servizio, la raccolta e l’elaborazione dei dati degli ultimi anni e una relazione finale che evidenzi criticità ed eventuali aspetti positivi, con una valutazione di sostenibilità finanziaria per le casse comunali. Costo dell’incarico 6.039 euro, con affidamento diretto.

La relazione, richiamata nell’atto successivo, arriverebbe a due conclusioni: i costi sostenuti da Albizzate sarebbero più alti della media dei Comuni simili che gestiscono il servizio in house ma in modo diretto, senza affidarne l’esecuzione a terzi; e la percentuale di raccolta differenziata risulterebbe inferiore a quella stessa media.

Il secondo atto una determina del 16 giugno. Sulla scorta di quelle conclusioni, il Comune affida ad uno studio legale un incarico di assistenza legale stragiudiziale per l’avvio della procedura di recesso dall’attuale gestione in house dei servizi ambientali. Per un impegno complessivo di spesa di altri 5.889 euro.

Messi in fila, i due atti raccontano una sequenza rapida. Una mossa che, pur non equivalendo a una decisione formale, segnala con chiarezza la preparazione del terreno per un eventuale addio a Coinger.

Il contesto: il bivio aperto in primavera

La partita non è nuova. Già ad aprile, in un’assemblea pubblica molto partecipata, il tema aveva diviso cittadini e amministrazione. Sul tavolo c’è il passaggio alla Tarip, la tariffa puntuale e diverse proteste dei cittadini presenti sulla qualità del servizio. Sul fronte opposto pesano i costi di un’eventuale uscita: tra penali verso Coinger e adeguamento del centro di raccolta, il conto stimato per uscire superava i 300mila euro.

Ora la scelta entra nella fase decisiva. I nodi verranno sciolti in conferenza dei capigruppo, convocata per giovedì: sarà quello il momento in cui maggioranza e opposizione si confronteranno sulla strada da prendere. Se la decisione sarà quella di restare, basterà comunicarlo entro il 30 giugno; in caso di uscita, invece, il recesso da Coinger dovrà passare dal consiglio comunale. Fino ad allora, a parlare restano gli atti pubblicati all’albo pretorio e il calendario, che fissa proprio al 30 giugno il termine ultimo per la comunicazione.