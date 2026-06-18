Alcuni gruppi cambiavano spesso formazione: il caso limite dei Soft Machine
Dopo dieci anni del gruppo originale non era rimasto nessuno.
Erano ormai passati dieci anni dal 1967 in cui il rock “diventò grande” ed era normale vedere gruppi che non solo cambiavano formazione, ma anche musica. In questo senso un “esempio preclaro” sono i Soft Machine: della gloriosa formazione a quattro (Ayers, Allen, Ratledge e Wyatt) che nel 1967 aveva inciso il primo 45 giri del gruppo non era rimasto nessuno, dato che il solo Ratledge fa una comparata come ospite.
E per parlare della musica, in quegli anni la psichedelia iniziale che li accomunava ai Pink Floyd si era trasformata pian piano in un jazz elettrico piuttosto cerebrale e non sempre digeribile, per poi svoltare verso un jazz rock un po’ più accessibile come in questo Softs.
Con le solite cautele sulle etichette si può probabilmente dire che le svolte verso il jazz rock di quegli anni viravano verso il funky o verso il prog: qui siamo nella seconda opzione, chiudendo un po’ il cerchio con gli inizi che li avevano visti protagonisti della famosa Scena di Canterbury. Decisamente un buon disco, invecchiato anche molto bene.
Curiosità: i Soft Machine esistono ancora, condotti dalla chitarra di John Etheridge che era entrato nel gruppo proprio con Softs. Non si può dire che siano esistiti sessant’anni perché si sono sciolti e ricreati molte volte. Quest’anno hanno fatto uscire un ottimo album, il loro tredicesimo, che si chiama proprio Thirteen.
La Rubrica 50 anni fa la musica
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