Aler rilancia sull’housing sociale: «Investire nella casa significa rigenerare i territori»
L'Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio ha partecipato a Varese alla presentazione del piano di Regione da 96 milioni di euro per l'housing sociale. Il presidente Stefano Cavallin: “Un investimento strategico per rispondere ai nuovi bisogni abitativi e rigenerare i territori“
ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio ha preso parte oggi, a Varese, alla nona tappa del tour istituzionale promosso da Regione Lombardia “Abita in Lombardia. Qui Puoi”, nel corso del quale l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha illustrato agli stakeholder del territorio il nuovo piano regionale da 96 milioni di euro destinato a rafforzare l’offerta di housing sociale e di abitazioni a canone calmierato.
L’iniziativa rappresenta un ulteriore tassello della strategia regionale per affrontare le nuove sfide del mercato abitativo, sempre più caratterizzato dalla difficoltà di lavoratori, giovani coppie e famiglie con redditi medio e medio-bassi ad accedere ad alloggi sostenibili, pur non rientrando nei requisiti dell’edilizia residenziale pubblica.
Il piano, che consentirà di recuperare e riqualificare circa 2.500 alloggi in Lombardia, vede le ALER tra i principali soggetti attuatori delle politiche regionali, con una linea di finanziamento dedicata da 35 milioni di euro destinata alla valorizzazione del patrimonio pubblico e all’incremento dell’offerta di servizi abitativi sociali.
L’incontro di Varese ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, enti pubblici, operatori del settore e Terzo Settore, confermando la volontà di costruire una rete di collaborazione capace di dare risposte concrete alle nuove esigenze abitative dei territori.
«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’assessore Paolo Franco e al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per l’attenzione e la visione strategica che stanno dedicando al tema della casa – dichiara il presidente di ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, Stefano Cavallin –. Il piano presentato oggi rappresenta un passaggio fondamentale perché riconosce come il bisogno abitativo sia profondamente cambiato e richieda strumenti innovativi, capaci di intercettare le esigenze di una fascia sempre più ampia di cittadini. Le ALER sono chiamate a svolgere un ruolo centrale in questo percorso, mettendo a disposizione competenze, patrimonio e capacità progettuale per recuperare immobili esistenti e trasformarli in opportunità di inclusione e sviluppo sociale. Investire nell’housing sociale significa non soltanto riqualificare edifici, ma contribuire alla rigenerazione dei quartieri, sostenere le famiglie, favorire la permanenza dei giovani e dei lavoratori nei territori e rafforzare la coesione delle comunità locali. ALER è pronta a fare la propria parte, in piena sintonia con gli indirizzi di Regione Lombardia, per tradurre queste risorse in interventi concreti e duraturi a beneficio dei cittadini».
L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di “Missione Lombardia“, attraverso il quale Regione intende costruire una vera e propria alleanza per la casa, coinvolgendo istituzioni, enti gestori, Comuni, cooperative e Terzo Settore per affrontare in modo strutturale le trasformazioni del fabbisogno abitativo e rendere il diritto all’abitare una leva di sviluppo e competitività per i territori.
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