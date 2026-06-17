Alessio in bici da Monvalle attraverso la penisola. “Ho incontrato l’Italia che accoglie. L’Italia che cercavo”
Partito lunedì 8 giugno, in dieci giorni è stato accolto per la notte da ragazze, parroci, famiglie, comunità missionarie. Per il resto... c'è la tenda e l'autosufficienza
«Ho incontrato l’Italia che cercavo. Ed è stato bello».
Alessio Paglia, da Monvalle, è in viaggio in bici da dieci giorni, si può dire che è quasi a metà del suo viaggio verso la Sicilia. Un viaggio particolare perché cerca l’accoglienza dentro nelle case, nei giardini, nelle parrocchie.
Viaggio in autosufficienza, in libertà, un po’ “alla garibaldina”, aveva confessato alla partenza due lunedì fa.
«Ce la farò? Non lo so».
Ma in fin dei conti conta solo la meta? No, conta molto quanto c’è lungo la strada e Alessio – @illalepaglia su Instagram – lo racconta con gusto.
«Ieri ero a Roma centro, stasera dovrei essere a Sabaudia, mi faccio il primo bagno al mare» ci racconta dopo essersi fermato a bordo strada.
Prima che ci racconti l’itinerario preciso, la curiosità è sapere subito: ma alla fine in quante occasioni ha trovato accoglienza?
Chi lo segue su Instagram già ha visto i video: «Il primo è stato Vincenzo ad Arena Po. A Bologna mi ha accolto una ragazza, ma “non vale”, nel senso che mi conosceva già, mi seguiva sui social».
Tutto diverso invece quando – come già ad Arena Po vicino a Pavia – si è ritrovato a dover chiedere a emeriti sconosciuti: a San Martino a Strada – sulla via tra Firenze e il Chianti – la richiesta di alloggio al parroco si è tradotto in un simpatico siparietto con ironia toscana, ovviamente documentato in video. «Appena oltre Siena invece mi ha accolto una famiglia, la prima famiglia vera. E poi mi hanno accolto alla Comunità missionaria Trinità a Sant’Oreste», valle del Tevere verso Roma.
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Per il resto, nell’arco di una settimana e mezzo ha fatto tre notti in tenda, «a Parma, in zona Montepulciano tra i vigneti, alle porte di Roma».
Viaggio “instagrammabile”, ma non privo di durezza vera in alcuni momenti, specie nell’autogestione. E con qualche cambio di rotta: «A malincuore ho dovuto rinunciare alla Val d’Orcia: gli Appennini mi hanno distrutto, gran fatica».
In sella alla sua bici Romeo made in Ispra, adesso ha passato il “nodo” di Roma.
Paesaggi e soprattutto incontri: «Bella l’adrenalina di suonare a un campanello, da sconosciuto, e poi trovare accoglienza. Non solo un letto, ma ad esempio anche la possibilità di lavarsi, che nelle altre sere richiede di trovare acqua e attrezzarsi».
Stasera ci mandi un selfie in riva al mare?
«Certo».
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