Alla biblioteca di Casorate Sempione una mattinata dedicata alle api tra letture e laboratori

Sabato 13 giugno un appuntamento per bambini dai 4 agli 8 anni con letture animate e attività a tema insieme a Sara di Dolci Dolls

Una mattinata all’insegna della scoperta della natura e della creatività attende i più piccoli alla Biblioteca Comunale di Casorate Sempione. Sabato 13 giugno alle ore 10.30 è in programma un’iniziativa dedicata ai bambini dai 4 agli 8 anni, con letture animate e un laboratorio a tema api.

L’evento, ospitato negli spazi della biblioteca comunale, propone un percorso pensato per avvicinare i bambini al mondo delle api attraverso racconti, curiosità e attività creative. A guidare l’incontro sarà Sara di Dolci Dolls, che accompagnerà i partecipanti in un’esperienza educativa e divertente.

Un viaggio nel mondo delle api

Le api svolgono un ruolo fondamentale per l’ambiente e la biodiversità. Attraverso letture selezionate e attività laboratoriali, i bambini potranno conoscere più da vicino questi preziosi insetti, imparandone caratteristiche e importanza in modo coinvolgente e adatto alla loro età.

L’iniziativa si inserisce tra le proposte della Biblioteca Comunale dedicate alla promozione della lettura e all’educazione ambientale, offrendo alle famiglie un’occasione di apprendimento e svago.

Informazioni e prenotazioni

La partecipazione è rivolta ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni. Per partecipare è consigliata la prenotazione contattando la Biblioteca Comunale di Casorate Sempione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo biblioteca@comune.casoratesempione.va.it oppure telefonare al numero 0331 290267.