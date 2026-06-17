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Busto Arsizio/Altomilanese

Alla Caserma Nato di Solbiate Olona, la validazione del “Joint Air-Ground Integration Centre”

È stata la prima volta che personale della componente terreste e della componente aerea ha operato insieme all'interno di un unico processo di comando e controllo

caserma nato solbiate olona

Dal 25 al 28 maggio, alla caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, il “Nato Rapid Deployable Corps Italy” (Nrdc-Ita) ha ospitato un’importante attività di sperimentazione dedicata al “Joint Air-Ground Integration Centre” (Jagic). «Una capacità innovativa – spiegano i responsabili – destinata a rafforzare ulteriormente l’integrazione tra le componenti terrestri e aeree nelle operazioni moderne».

L’attività è stata particolarmente significativa, poiché per la prima volta personale della componente terreste e della componente aerea ha operato insieme all’interno di un unico processo di comando e controllo, testando procedure, flussi decisionali e modalità di coordinamento in uno scenario operativo condiviso.

«I risultati ottenuti – spiegano dalla caserma di Solbiate Olona – hanno confermato la validità del concetto, evidenziando come una maggiore integrazione tra le diverse componenti della Difesa possa accelerare il processo decisionale, aumentare la consapevolezza situazionale e rendere più efficace la risposta operativa in contesti complessi e ad alta intensità».

L’iniziativa si inserisce nel percorso di trasformazione e innovazione che vede Nrdc-Ita protagonista nell’ambito della “Nato Allied Reaction Force” (Arf), la forza ad altissima prontezza dell’Alleanza Atlantica, chiamata a garantire capacità di schieramento rapido e coordinato attraverso componenti terrestri, aeree e marittime, supportate dalle dimensioni spaziale e cyber.

In tale contesto, il Jagic rappresenta un «importante moltiplicatore di efficacia», capace di mettere in rete persone, tecnologie e informazioni per favorire una condotta delle operazioni sempre più integrata e tempestiva. «L’evoluzione delle moderne architetture di comando e controllo – aggiungono –, supportate da sistemi digitali avanzati, processi data-driven e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, costituisce infatti uno dei principali fattori abilitanti per il successo delle operazioni multidominio del futuro».

«L’attività – concludono – ha inoltre confermato il valore della cooperazione interforze quale elemento imprescindibile per affrontare le sfide emergenti dello scenario di sicurezza contemporaneo, rafforzando la capacità di Esercito e Aeronautica di operare come un unico sistema integrato».

I prossimi passaggi prevedono ulteriori attività di affinamento e validazione che consentiranno di consolidare il concetto operativo e sviluppare una capacità sempre più efficace, interoperabile e pronta a rispondere alle esigenze operative della Nato e della difesa nazionale.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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