Alla Corte del Ciliegio di Castellanza torna la “Festa al Cubo”

Torna la “Festa al Cubo”, l’appuntamento promosso da Solidarietà Famigliare, La Mensa del Padre Nostro e Rione di Ingiò, con il patrocinio della Città di Castellanza. L’evento coinvolgerà la Corte del Ciliegio nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della comunità castellanzese. La serata di sabato 6 giugno si aprirà alle 18.30 con l’attivazione degli stand gastronomici, dove i visitatori troveranno salamelle, patatine, primi piatti e molto altro. Alle 21 salirà sul palco la Parsec Cover Band, protagonista di un viaggio musicale tra rock e pop, dagli anni Ottanta fino a oggi.

La giornata di domenica 7 giugno inizierà alle 10 con la Santa Messa nella chiesa di San Bernardo, momento che ogni anno riunisce le associazioni del territorio in un forte segno di appartenenza comunitaria. Alle 11.30 riapriranno gli stand gastronomici. Nel pomeriggio, dalle 15, spazio all’avventura con ponte tibetano, arrampicata sugli alberi e una mostra fotografica, attività realizzate in collaborazione con il CAI di Castellanza – Scuola di Alpinismo Guido Della Torre. Alle 17 i volontari della Croce Rossa Italiana di Legnano coinvolgeranno i più piccoli con Truccabimbi e Bimbi Ambulanza.

Alle 18.30 si terrà l’estrazione della sottoscrizione a premi a favore di Solidarietà Famigliare e, a seguire, la riapertura degli stand alle 19. La serata si chiuderà alle 19.30 con il concerto dei Litte Angel & The Bonecrashers, i quali proporranno un trascinante set di valley country rock, tra radici dell’Olona e atmosfere del Mississippi. L’assessore alla Cultura e all’Istruzione Davide Tarlazzi sottolinea come «le feste rionali rappresentino una bella occasione di socialità autentica, in cui gli spazi cittadini si trasformano in luoghi di incontro. La “Festa al Cubo” è particolarmente significativa perché sostiene realtà associative fortemente impegnate nel sociale».

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un desk informativo dedicato alla storia e alle attività di Solidarietà Famigliare, con possibilità di iscriversi e offrire la propria disponibilità come volontari. Nel prato della Corte del Ciliegio ci saranno giostre e gonfiabili, che garantiranno un divertimento continuo per i più piccoli.