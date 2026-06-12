Alla Festa de l’Unità della Schiranna un confronto su Trump, Europa e Mediterraneo
L'appuntamento è per lunedì 15 giugno. Interverranno il senatore Alessandro Alfieri, la consigliera comunale Helin Yildiz e Abdullah Badinjki, autore del libro “Sotto il cielo di Damasco” e assessore del Comune di Paullo
Le tensioni internazionali, il ruolo dell’Europa e gli equilibri del Mediterraneo saranno al centro di un incontro in programma alla Festa de l’Unità della Schiranna. Lunedì 15 giugno, alle 21, l’area dibattiti della manifestazione ospiterà una serata di approfondimento dal titolo “Trump, Europa e Mediterraneo”, dedicata ai principali scenari geopolitici che stanno influenzando il contesto internazionale.
L’appuntamento si terrà negli spazi della festa in via Vigevano 26 a Varese e vedrà confrontarsi esponenti della politica e amministratori con esperienze e competenze maturate sia a livello locale sia internazionale.
Uno sguardo sugli equilibri internazionali
Il dibattito prenderà spunto dalle conseguenze delle dinamiche politiche statunitensi legate alla figura di Donald Trump, approfondendo le possibili ripercussioni sui rapporti tra Stati Uniti ed Europa e sullo scenario internazionale.
Particolare attenzione sarà dedicata anche al ruolo strategico dell’Unione Europea e alle questioni che interessano il Mediterraneo e il Medio Oriente, aree attraversate da conflitti, tensioni diplomatiche e importanti trasformazioni geopolitiche.
Gli ospiti della serata
A intervenire saranno il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, la consigliera comunale di Varese Helin Yildiz, che porterà anche la propria esperienza come membro del Comitato Europeo delle Regioni, e Abdullah Badinjki (nella foto) assessore del Comune di Paullo e autore del libro “Sotto il cielo di Damasco”.
I relatori offriranno punti di vista differenti sui cambiamenti in corso nello scenario internazionale, con particolare attenzione alle ricadute politiche, economiche e sociali per l’Europa e per l’Italia.
Dibattiti e cucina alla Schiranna
Come da tradizione, la Festa de l’Unità affiancherà agli incontri politici e culturali anche i momenti conviviali. Le cucine gestite dai volontari saranno infatti aperte fin dalle prime ore della sera, proponendo piatti della tradizione a prezzi popolari.
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