Alla Festa de l’Unità della Schiranna un weekend di confronto su casa, giustizia ed Europa
Da venerdì a domenica quattro tavole rotonde con esponenti del Partito Democratico, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni europee. Ingresso libero a tutti gli incontri
La Festa de l’Unità alla Schiranna si conferma non solo un punto di riferimento per il tempo libero e la buona cucina dei fine settimana varesini, ma anche un vivace laboratorio di idee e confronto politico.
Nel prossimo weekend, lo spazio di Via Vigevano 26 diventerà il palcoscenico di quattro importanti tavole rotonde che toccheranno i temi più caldi e urgenti dell’agenda politica attuale, con ospiti di primo piano a livello locale, nazionale ed europeo.
Alle 18:30 l’inaugurazione vedrà protagonisti i massimi dirigenti regionali, con un incontro dove il focus sarà tutto sul territorio con il dibattito intitolato “Nelle istituzioni e tra le persone: il bilancio dell’attività del PD lombardo”. Sarà l’occasione per fare il punto sul lavoro svolto all’opposizione in Regione Lombardia insieme al consigliere regionale Samuele Astuti, alla segretaria regionale e deputata Silvia Roggiani, al presidente del Gruppo PD Lombardia al Pirellone Pierfrancesco Majorino e alla segretaria provinciale Alice Bernardoni.
Sempre venerdì alle 21:00, i riflettori si sposteranno su un tema sociale cruciale e drammaticamente attuale: “Il diritto alla casa tra Unione Europea e Amministrazioni Locali”. Un dibattito che metterà in rete le grandi strategie europee con le risposte concrete del territorio. Ne parleranno Irene Tinagli, Presidente della Commissione Speciale sulla crisi degli alloggi nell’UE, l’assessore ai Servizi Sociali di Varese Roberto Molinari e la sindaca di Saronno Ilaria Pagani. L’incontro sarà moderato dal giornalista di Malpensa24 Andrea Della Bella.
Il pomeriggio di sabato 6 giugno, alle 18:30, sarà invece interamente dedicato a un incontro dal titolo “Quale giustizia dopo il referendum” dove l’avvocata Elisabetta Cioffi condurrà un confronto sulle prospettive delle riforme della magistratura insieme al senatore PD Alfredo Bazoli e ai colleghi avvocati Marco Lacchin e Marzia Giovannini.
A chiudere il fine settimana di incontri sarà l’appuntamento di domenica 7 giugno alle 21:00, che volgerà lo sguardo oltre i confini nazionali con il dibattito “Un’Europa libera, sovrana e indipendente: come arrivarci?”. A guidare la discussione sulle riforme necessarie per l’integrazione comunitaria e le sfide geopolitiche future saranno l’europarlamentare Brando Benifei e Anna Zambon, segretaria del PD di Gallarate.
Come da tradizione, alla Schiranna la politica si unisce alla convivialità: per tutte le serate saranno regolarmente aperte le cucine della Festa, pronte ad accogliere i visitatori con le loro specialità anche in caso di maltempo, grazie alle ampie strutture coperte dell’area feste.
L’ingresso a tutti i dibattiti è libero e gratuito.
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