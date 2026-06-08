Alla Festa dell’Unità della Schiranna due serate per parlare di cultura, politica e sicurezza

La Festa dell’Unità della Schiranna propone due appuntamenti dedicati al confronto politico e culturale, confermandosi anche quest’anno uno spazio di dibattito aperto alla cittadinanza. Martedì 9 e mercoledì 10 giugno, nell’area feste di via Vigevano 26 a Varese, si parlerà di cultura, informazione, democrazia e sicurezza attraverso due incontri che vedranno la partecipazione di esponenti del mondo politico, accademico e istituzionale.

Il primo appuntamento è in programma martedì 9 giugno alle 21 con l’incontro dal titolo “Rinascita: una rivista culturale per comprendere il mondo”. La serata prenderà spunto dall’esperienza della rivista culturale e politica per riflettere sul ruolo dell’approfondimento e del pensiero critico in una società caratterizzata da una crescente velocità della comunicazione e da un flusso continuo di informazioni.

A confrontarsi sul tema saranno Daniele Marantelli, già deputato del Partito Democratico e membro del comitato direttivo di Rinascita, il sociologo e professore Lelio Demichelis e la segretaria provinciale del Partito Democratico di Varese Alice Bernardoni. L’incontro vuole offrire uno spazio di riflessione sugli strumenti culturali necessari per comprendere i cambiamenti che attraversano la società contemporanea, dalle trasformazioni economiche e sociali alle sfide della politica e della partecipazione democratica.

Mercoledì 10 giugno, sempre alle 21, il dibattito si sposterà invece su uno dei temi più discussi del momento: il rapporto tra libertà e sicurezza. Al centro della serata ci sarà la presentazione del volume “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica”, pubblicato da Feltrinelli e firmato da Carlo Bonini e Franco Gabrielli (nella foto), già capo della Polizia.

Proprio Gabrielli, già capo della Polizia e coautore del libro, sarà ospite dell’incontro. Con lui interverranno il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, il consigliere regionale Samuele Astuti e la vicesegretaria nazionale dei Giovani Democratici Tiziana Elli. Il confronto partirà dal tema sintetizzato dal titolo della serata, “Non c’è libertà senza sicurezza”, per approfondire le sfide che le democrazie contemporanee devono affrontare nel garantire la sicurezza dei cittadini senza rinunciare ai principi di libertà e tutela dei diritti.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e aperti a tutta la cittadinanza. Come ogni sera, durante la Festa dell’Unità saranno inoltre attive le cucine dell’area feste con piatti della tradizione a prezzi popolari. Per la serata di mercoledì il piatto speciale proposto sarà la trippa.