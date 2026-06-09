Alla Fondazione Morandini la presentazione del libro “L’estremo del minimo. Anatomia del buon senso” del dottor Rausei

Una serata che unisce cultura, musica e solidarietà per celebrare i dieci anni della Fondazione Marcello Morandini. L’appuntamento è in programma giovedì 18 giugno alle ore 18 nella sede della Fondazione di via Francesco del Cairo 41 a Varese, in occasione della presentazione del libro “L’estremo del minimo. Anatomia del buon senso” del dottor Stefano Rausei.

L’iniziativa rappresenta uno degli eventi organizzati per il decennale della Fondazione e nasce con l’intento di restituire alla città un momento di condivisione e riflessione. Durante l’incontro l’autore dialogherà con il pubblico sui temi dell’umanità, del buon senso e dell’attenzione verso gli altri.

La serata sarà accompagnata da due momenti musicali al pianoforte affidati a Sofia Carosi, che eseguirà brani di Johann Sebastian Bach e Arcangelo Corelli. Al termine della presentazione è prevista la firma delle copie del volume e la possibilità di visitare liberamente la collezione permanente della Fondazione.

L’evento ha anche una finalità benefica: la quota destinata all’autore sarà infatti devoluta all’associazione Amici del Pezzettino OdV di Varese, realtà che sostiene percorsi di cura e protezione per bambini che hanno vissuto situazioni di fragilità.

La partecipazione è su prenotazione scrivendo a info@fondazionemarcellomorandini.com.