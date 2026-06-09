Alla Fondazione Morandini la presentazione del libro “L’estremo del minimo. Anatomia del buon senso” del dottor Rausei
Giovedì 18 giugno con inizio alle ore 18 un evento tra arte, cultura, musica e solidarietà per i dieci anni del museo
Una serata che unisce cultura, musica e solidarietà per celebrare i dieci anni della Fondazione Marcello Morandini. L’appuntamento è in programma giovedì 18 giugno alle ore 18 nella sede della Fondazione di via Francesco del Cairo 41 a Varese, in occasione della presentazione del libro “L’estremo del minimo. Anatomia del buon senso” del dottor Stefano Rausei.
L’iniziativa rappresenta uno degli eventi organizzati per il decennale della Fondazione e nasce con l’intento di restituire alla città un momento di condivisione e riflessione. Durante l’incontro l’autore dialogherà con il pubblico sui temi dell’umanità, del buon senso e dell’attenzione verso gli altri.
La serata sarà accompagnata da due momenti musicali al pianoforte affidati a Sofia Carosi, che eseguirà brani di Johann Sebastian Bach e Arcangelo Corelli. Al termine della presentazione è prevista la firma delle copie del volume e la possibilità di visitare liberamente la collezione permanente della Fondazione.
L’evento ha anche una finalità benefica: la quota destinata all’autore sarà infatti devoluta all’associazione Amici del Pezzettino OdV di Varese, realtà che sostiene percorsi di cura e protezione per bambini che hanno vissuto situazioni di fragilità.
La partecipazione è su prenotazione scrivendo a info@fondazionemarcellomorandini.com.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.