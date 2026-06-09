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Alla Fondazione Morandini la presentazione del libro “L’estremo del minimo. Anatomia del buon senso” del dottor Rausei

Giovedì 18 giugno con inizio alle ore 18 un evento tra arte, cultura, musica e solidarietà per i dieci anni del museo

stefano rausei

Una serata che unisce cultura, musica e solidarietà per celebrare i dieci anni della Fondazione Marcello Morandini. L’appuntamento è in programma giovedì 18 giugno alle ore 18 nella sede della Fondazione di via Francesco del Cairo 41 a Varese, in occasione della presentazione del libro “L’estremo del minimo. Anatomia del buon senso” del dottor Stefano Rausei.

L’iniziativa rappresenta uno degli eventi organizzati per il decennale della Fondazione e nasce con l’intento di restituire alla città un momento di condivisione e riflessione. Durante l’incontro l’autore dialogherà con il pubblico sui temi dell’umanità, del buon senso e dell’attenzione verso gli altri.

La serata sarà accompagnata da due momenti musicali al pianoforte affidati a Sofia Carosi, che eseguirà brani di Johann Sebastian Bach e Arcangelo Corelli. Al termine della presentazione è prevista la firma delle copie del volume e la possibilità di visitare liberamente la collezione permanente della Fondazione.

L’evento ha anche una finalità benefica: la quota destinata all’autore sarà infatti devoluta all’associazione Amici del Pezzettino OdV di Varese, realtà che sostiene percorsi di cura e protezione per bambini che hanno vissuto situazioni di fragilità.

La partecipazione è su prenotazione scrivendo a info@fondazionemarcellomorandini.com.

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Pubblicato il 09 Giugno 2026
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