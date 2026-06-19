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Alla Giornata del Medico a Gazzada l’abbraccio tra medici con 50 anni di laurea e neolaureati

Durante l'evento organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Varese anche spazio alla cultura tra letture e musica

Generico 15 Jun 2026

Grande partecipazione di camici bianchi alla Giornata del Medico 2026, che si è svolta a Villa Cagnola a Gazzada Schianno.

Promossa, come ogni anno, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Varese, nel corso della cerimonia sono stati dati riconoscimenti ai medici che celebrano i 50 anni di laurea e a quelli che si sono laureati nel 2025.

Ad aprire l’evento le parole della dottoressa Giovanna Beretta, presidente dell’Ordine dei Medici di Varese. Ha poi preso la parola la professoressa Francesca Rovera, presidente della Scuola di Medicina all’Università dell’Insubria.

Diversi i momenti dedicati alla cultura, dalla lettura di un racconto di Daniel Pennac, da parte dell’attore Andrea Minidio, a diverse arie d’opera, che sono state interpretate dal soprano Giada Gallone. Come da tradizione, la Giornata del Medico si è conclusa con il Giuramento di Ippocrate e l’inno Gaudeamus Igitur intonato da tutti i presenti.

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Pubblicato il 19 Giugno 2026
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