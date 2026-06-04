Alla Liuc un convegno su grandi eventi sportivi e sviluppo del territorio

I grandi eventi sportivi non sono solo una questione di medaglie e cronometro, ma rappresentano una leva strategica per lo sviluppo economico e infrastrutturale dei territori che li ospitano. Se ne discuterà lunedì 8 giugno 2026 alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza, in occasione del convegno dal titolo «Grandi eventi sportivi, imprese e territori: sostenibilità, governance e ruolo delle professioni», un appuntamento dedicato all’analisi delle ricadute economiche e sociali che le grandi manifestazioni internazionali generano sul sistema delle imprese e sulle attività professionali.

Lo sport come motore di crescita economica

Negli ultimi anni lo sport ha assunto un ruolo centrale come fattore di sviluppo territoriale. I Giochi Olimpici, i campionati mondiali ed europei non sono eventi isolati nel tempo, ma attivatori di processi che coinvolgono una pluralità di attori: dalle piccole e medie imprese agli studi professionali, fino agli operatori del turismo e dei servizi. L’obiettivo dell’incontro alla LIUC è proprio quello di comprendere come trasformare queste manifestazioni in opportunità concrete per il tessuto imprenditoriale locale, specialmente in vista dei prossimi appuntamenti internazionali che interesseranno l’Italia.

Sostenibilità e valore duraturo per il territorio

Un punto cardine della discussione sarà la sostenibilità, intesa non solo come tutela ambientale ma come capacità di generare valore nel medio e lungo periodo. La progettazione dei grandi eventi moderni richiede una governance attenta che sappia gestire gli impatti economici e sociali anche dopo lo spegnimento dei riflettori. Il convegno esplorerà come le filiere locali connesse ai servizi e alle infrastrutture possano beneficiare di una pianificazione lungimirante, capace di lasciare un’eredità positiva alle comunità ospitanti.

Il ruolo dei professionisti nella gestione degli impatti

Particolare attenzione sarà rivolta al contributo tecnico dei professionisti, con un focus specifico sulla figura del dottore commercialista. Questi attori sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nella misurazione degli impatti economici e nella creazione di modelli di governance trasparenti ed efficienti. La sinergia tra le diverse competenze professionali diventa così il collante necessario per garantire che gli investimenti legati allo sport si traducano in una crescita strutturale del sistema Paese e delle eccellenze regionali, come quelle del comparto lombardo.

Informazioni e accreditamento professionale

L’appuntamento di lunedì 8 giugno rappresenta dunque un momento di confronto tra accademici ed esperti del settore per analizzare le sfide della gestione dei grandi flussi economici legati allo sport. Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio, sottolineando la valenza formativa e tecnica dei temi trattati per chi opera quotidianamente a supporto delle imprese del territorio.