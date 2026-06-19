Alla Mondadori di Varese arriva “Il Procuratore”, il nuovo romanzo di Gabriele Santoni

Sarà la libreria Mondadori di via Morosini a ospitare la presentazione di “Il Procuratore”, il nuovo romanzo dello scrittore varesino Gabriele Santoni, pubblicato da Ultra Edizioni, marchio del Gruppo LIT. L’appuntamento è in programma venerdì 24 luglio alle ore 18.

Dopo le presentazioni previste a Milano il 17 e il 28 luglio e quella di Aosta del 25 luglio, l’incontro in programma a Varese è una occasione per il pubblico cittadino di conoscere da vicino il nuovo lavoro dello scrittore.

Santoni, nato a Velletri nel 1977 e residente a Varese, lavora come assistente di volo ed è autore dei romanzi *Aut-Aut* (Perrone, 2012) e *Ultimo volo per Caracas* (Rizzoli, 2014). È stato allievo della scuola di scrittura di Raul Montanari.

Protagonista del nuovo romanzo è Lucas Fontana, procuratore calcistico segnato dalla scomparsa del figlio Diego, avvenuta dieci anni prima su una spiaggia del Marocco. Quando durante una trasferta a Barcellona crede di riconoscere il ragazzo in uno dei giovani calciatori che sta osservando, decide di intraprendere una ricerca che lo porterà a confrontarsi con i lati più oscuri del calcio professionistico, tra interessi economici, rivalità e segreti. Ad affiancarlo nel racconto è Leonardo Casagrande, autore di podcast alle prese con una profonda crisi personale.

“Il Procuratore” si presenta come un thriller intenso che intreccia il mondo del calcio con una storia di paternità, perdita e speranza, conducendo il lettore in un’indagine che attraversa Milano, Barcellona e le ferite più profonde dei suoi protagonisti.