Alla ricerca dei ricordi della ex Colonia Elioterapica: l’appello del Comune di Barasso ai cittadini
L'amministrazione lancia una raccolta di foto storiche della struttura, oggi nota come "Casa del Sole". I materiali serviranno per un evento speciale di prossima comunicazione
Recuperare la memoria storica del paese attraverso i cassetti, gli album di famiglia e i ricordi dei propri cittadini. È questo l’obiettivo dell’appello ufficiale lanciato nella giornata di oggi, martedì 9 giugno 2026, dall’amministrazione comunale di Barasso, che si rivolge direttamente alla comunità locale per rintracciare materiale fotografico d’epoca.
Il focus della ricerca è interamente concentrato su uno dei complessi architettonici e sociali più significativi del territorio barassese: l’ex Colonia Elioterapica “Marisa Rossi”, la struttura che nel corso del Novecento ha ospitato generazioni di minori e che oggi è localmente conosciuta e attiva con la denominazione di “Casa del Sole”.
L’appello: cercasi scatti degli edifici e dei piccoli ospiti
Il Comune è alla ricerca di qualsiasi testimonianza visiva che possa documentare la vita all’interno e all’esterno della struttura nei suoi decenni di attività come colonia.
Nello specifico, la richiesta è aperta a:
Immagini storiche degli spazi interni, dei padiglioni e dell’architettura originaria degli edifici.
Fotografie d’archivio che ritraggano i momenti di vita quotidiana, i giochi, i pasti o le attività all’aperto delle bambine e dei bambini che frequentavano la colonia elioterapica.
Il materiale raccolto non andrà perduto e non verrà sottratto ai legittimi proprietari: i privati cittadini che risponderanno all’appello potranno mettere a disposizione le proprie immagini, le quali verranno temporaneamente prese in consegna dal personale incaricato, scansionate in alta risoluzione per l’archiviazione digitale e immediatamente restituite ai proprietari.
Un evento speciale all’orizzonte
Dietro a questa campagna di recupero della memoria visiva si cela un progetto culturale più ampio. L’amministrazione comunale ha infatti anticipato che i file digitalizzati e le stampe d’epoca recuperate andranno a comporre il cuore documentale di un evento speciale e celebrativo interamente dedicato alla storia della colonia, i cui dettagli operativi e le date di svolgimento verranno svelati ufficialmente nelle prossime settimane.
Come partecipare alla raccolta
I cittadini in possesso di cartoline, fotografie o documenti d’epoca legati alla Colonia Marisa Rossi possono mettersi in contatto con l’ente attraverso due modalità principali:
Inviando un messaggio diretto (DM) sui canali social ufficiali del Comune di Barasso
Scrivendo una email direttamente agli uffici comunali preposti alla gestione della segreteria, all’indirizzo istituzionale segreteria@comune.barasso.va.it.
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