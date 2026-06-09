Varese News

Varese Laghi

Alla ricerca dei ricordi della ex Colonia Elioterapica: l’appello del Comune di Barasso ai cittadini

L'amministrazione lancia una raccolta di foto storiche della struttura, oggi nota come "Casa del Sole". I materiali serviranno per un evento speciale di prossima comunicazione

Generico 20 Jun 2022

Recuperare la memoria storica del paese attraverso i cassetti, gli album di famiglia e i ricordi dei propri cittadini. È questo l’obiettivo dell’appello ufficiale lanciato nella giornata di oggi, martedì 9 giugno 2026, dall’amministrazione comunale di Barasso, che si rivolge direttamente alla comunità locale per rintracciare materiale fotografico d’epoca.

Il focus della ricerca è interamente concentrato su uno dei complessi architettonici e sociali più significativi del territorio barassese: l’ex Colonia Elioterapica “Marisa Rossi”, la struttura che nel corso del Novecento ha ospitato generazioni di minori e che oggi è localmente conosciuta e attiva con la denominazione di “Casa del Sole”.

L’appello: cercasi scatti degli edifici e dei piccoli ospiti

Il Comune è alla ricerca di qualsiasi testimonianza visiva che possa documentare la vita all’interno e all’esterno della struttura nei suoi decenni di attività come colonia.

Nello specifico, la richiesta è aperta a:

Immagini storiche degli spazi interni, dei padiglioni e dell’architettura originaria degli edifici.

Fotografie d’archivio che ritraggano i momenti di vita quotidiana, i giochi, i pasti o le attività all’aperto delle bambine e dei bambini che frequentavano la colonia elioterapica.

Il materiale raccolto non andrà perduto e non verrà sottratto ai legittimi proprietari: i privati cittadini che risponderanno all’appello potranno mettere a disposizione le proprie immagini, le quali verranno temporaneamente prese in consegna dal personale incaricato, scansionate in alta risoluzione per l’archiviazione digitale e immediatamente restituite ai proprietari.

Un evento speciale all’orizzonte

Dietro a questa campagna di recupero della memoria visiva si cela un progetto culturale più ampio. L’amministrazione comunale ha infatti anticipato che i file digitalizzati e le stampe d’epoca recuperate andranno a comporre il cuore documentale di un evento speciale e celebrativo interamente dedicato alla storia della colonia, i cui dettagli operativi e le date di svolgimento verranno svelati ufficialmente nelle prossime settimane.
Come partecipare alla raccolta

I cittadini in possesso di cartoline, fotografie o documenti d’epoca legati alla Colonia Marisa Rossi possono mettersi in contatto con l’ente attraverso due modalità principali:

Inviando un messaggio diretto (DM) sui canali social ufficiali del Comune di Barasso 

Scrivendo una email direttamente agli uffici comunali preposti alla gestione della segreteria, all’indirizzo istituzionale segreteria@comune.barasso.va.it.

Tutti gli eventi

di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Giugno 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.