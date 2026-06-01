Alla Sala Veratti la mostra di Ruggero Marrani tra scultura, pittura e visioni futuriste

Dal 7 al 28 giugno la Sala Veratti di Varese ospita “Materia in movimento. Scultura e pittura tra astrazione e visione futurante”, mostra personale dedicata a Ruggero Marrani, artista che da oltre cinquant’anni sviluppa una ricerca originale tra pittura, scultura e sperimentazione materica. L’esposizione, curata da Debora Ferrari, sarà inaugurata domenica 7 giugno alle 11.30 alla presenza dell’artista e delle autorità, con una presentazione critica affidata alla stessa curatrice. Il percorso espositivo propone un dialogo tra opere storiche e lavori recenti, offrendo al pubblico l’occasione di attraversare le diverse fasi della produzione di Marrani e di coglierne la continuità di ricerca. Al centro del suo lavoro rimangono infatti il rapporto tra materia, spazio, energia e percezione, temi che l’artista ha sviluppato nel corso dei decenni attraverso linguaggi e materiali differenti.

Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Perugia sotto la guida del maestro futurista Gerardo Dottori, Marrani ha saputo elaborare in modo personale l’eredità del Futurismo, trasferendo nella tridimensionalità della scultura le tensioni dinamiche tipiche dell’Aeropittura. Da questa esperienza sono nati percorsi di ricerca come l’Aeroscultura, la Scultura interattiva e la Sculturarumore, progetti nei quali l’opera diventa elemento attivo di relazione con lo spettatore, il paesaggio e persino il suono.

Accanto ai lavori più conosciuti, la mostra presenta anche produzioni recenti nelle quali pittura e scultura tornano a confrontarsi, dando vita a opere in cui la materia appare viva, stratificata e in continua trasformazione. Ad accompagnare l’esposizione sarà un catalogo pubblicato da Trarari Tipi Edizioni, con testi critici, approfondimenti biografici e un ricco apparato iconografico.

Particolarmente significativo è il legame con Barasso, il comune dove Marrani vive e lavora da decenni nel suo laboratorio di via Monviso. Proprio questo rapporto con il territorio troverà un ulteriore momento di valorizzazione il 20 giugno alle 11.30, quando in piazza San Nicone a Barasso verrà inaugurato un monumento realizzato dall’artista, in un ideale dialogo culturale tra Varese e il paese che lo ha accolto e accompagnato nel suo percorso creativo.

La mostra rappresenta un’occasione per approfondire il lavoro di una figura che ha attraversato oltre mezzo secolo di attività artistica mantenendo intatta la capacità di sperimentare e di interrogare il rapporto tra opera, spazio e percezione. Nel corso delle settimane sono previsti anche alcuni appuntamenti collaterali: il 13 giugno una visita guidata con l’autore, il 20 giugno l’inaugurazione del monumento a Barasso e il 27 giugno un incontro con il Circolo degli Artisti, associazione di cui Marrani è socio. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Varese, dal Circolo degli Artisti e dall’Associazione Amici del Piccio.