Alla scoperta dei rifugi dell’Ossola, a Materia una serata per raccontare la montagna vicina

Gli aspri versanti e le ampie vallate dell’Ossola rappresentano da sempre una delle mete più amate dagli escursionisti del Varesotto e dell’Alto Milanese. A pochi chilometri da casa, al confine tra Piemonte e Svizzera, si estende infatti un territorio ricco di sentieri, alpeggi e rifugi che da generazioni accolgono gli appassionati della montagna.

A questo patrimonio sarà dedicato l’incontro in programma lunedì 8 giugno alle 21, dal titolo “La montagna vicina: alla scoperta dei rifugi dell’Ossola”. Un’occasione per conoscere più da vicino alcune delle strutture che rappresentano punti di riferimento per chi frequenta queste montagne e per approfondire il ruolo che i rifugi svolgono nella promozione dell’escursionismo e nella valorizzazione del territorio.

Protagonisti della serata saranno i gestori di tre rifugi legati alle sezioni del Club Alpino Italiano del territorio: il Rifugio Città di Busto Arsizio del Cai Busto Arsizio, il Rifugio Alpe Laghetto del Cai Arsago Seprio e il Rifugio Pietro Crosta del Cai Gallarate. Insieme a loro interverrà Andrea Zanardi, coordinatore del gruppo libero “Rifugi dell’Ossola”, realtà che riunisce e promuove le strutture presenti nelle vallate ossolane. PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Attraverso racconti, esperienze e immagini, l’incontro offrirà uno sguardo sulle montagne che per molti escursionisti lombardi rappresentano la porta d’accesso più immediata all’ambiente alpino. Un territorio che custodisce una lunga tradizione di frequentazione e che continua ad attrarre camminatori, famiglie e appassionati grazie alla sua rete di sentieri e rifugi.

Prima dell’incontro sarà inoltre possibile partecipare a “A cena con l’evento”, il nuovo format promosso a Materia che accompagna alcune serate del mese di giugno con momenti conviviali riservati ai soci di Anche Io APS. Una cena a buffet ispirata al tema della serata, pensata come occasione di incontro tra pubblico, ospiti, autori e giornalisti. La partecipazione è riservata ai soci con prenotazione obbligatoria. PRENOTA QUI