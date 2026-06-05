Lonate Pozzolo
Alla scoperta del Caprimulbus in una escursione notturna a Tornavento
Passeggiata guidata in occasione della Settimana nei parchi lombardi con partenza alle 20.45 di venerdì 5 giugno dall’ex dogana di Tornavento
In occasione della Settimana lombarda nei parchi lombardi, il Parco Valle del Ticino lombardo propone Caprimulbus, una visita guidata notturna alla scoperta di uno degli uccelli più caratteristici della brughiera.
L’appuntamento è per venerdì 5 giugno alle ore 20.45 alla sede del Parco nell’ex Dogana di Tornavento, a Lonate Pozzolo (ingresso auto da via del Gregge).
A guidare la passeggiata saranno le guide di Terre selvagge Wild Guides.
Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona.
Prenotazione obbligatoria scrivendo a terreselvaggewildguides@gmail.com.