Alla scoperta del Monumentale di Busto Arsizio con le geometrie futuristiche di Castiglioni

Il 20 e 21 giugno l’associazione AR-Busto organizza un percorso culturale tra le opere e i monumenti progettati da Richino Castiglioni con la partecipazione del figlio Stefano

Il cimitero monumentale di Busto Arsizio si prepara a svelare i suoi tesori architettonici e artistici attraverso un percorso speciale. Il 20 e 21 giugno l’associazione AR-Busto organizza l’evento “Monumentale d’autore firmato Castiglioni”, un itinerario culturale mirato a far riscoprire ai cittadini le geometrie futuristiche e la visione innovativa nate dal genio dell’architetto Richino Castiglioni.

Un viaggio guidato che gode anche del patrocinio della Città di Busto Arsizio. L’iniziativa punta a valorizzare il camposanto di via Favana non solo come luogo di memoria, ma come una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto in grado di raccontare l’identità profonda e l’orgoglio della comunità bustocca.

Un ospite speciale tra aneddoti e retroscena

Il percorso di quest’anno riserva una sorpresa d’eccezione per tutti i partecipanti. Ad accompagnare i visitatori lungo i sentieri del Monumentale ci sarà infatti il figlio del celebre progettista, Stefano Castiglioni. La sua presenza permetterà di arricchire la camminata con dettagli inediti, ricordi personali e retroscena esclusivi sulle grandi opere paterne, offrendo una chiave di lettura intima e approfondita del lavoro del professionista bustocco.

Come nei grandi musei grazie alle radiocuffie

Per migliorare l’esperienza e garantire la massima qualità del racconto, l’organizzazione ha introdotto una novità logistica per questa edizione estiva. I partecipanti cammineranno dotati di apposite radio cuffie a noleggio, sul modello delle grandi istituzioni museali internazionali. Questo sistema consentirà a ciascun iscritto di seguire ogni singola spiegazione e aneddoto della guida e dell’ospite d’onore, mantenendo il corretto distanziamento e senza perdere la concentrazione a causa dei rumori ambientali.

Orari e dettagli per partecipare

Per evitare le ore più calde della giornata, l’organizzazione ha fissato la partenza alle ore 10:00, raccomandando ai partecipanti di presentarsi sul posto con dieci minuti di anticipo e muniti di acqua e cappellino per il sole. La quota di adesione è di 8 euro per i tesserati, a cui si aggiungono 3 euro per il servizio di noleggio delle cuffie riceventi. Come specificato dall’associazione, per i non tesserati è possibile richiedere la formula tessera e tour a 12 euro complessivi, i cui dettagli e contatti mail (associazionear.busto@gmail.com).

Iscrizioni obbligatorie e posti limitati

I posti disponibili per partecipare alle due date sono limitati. Al fine di assicurare la corretta gestione del gruppo, l’iscrizione verrà considerata valida in modo definitivo soltanto al momento del pagamento anticipato della quota. Per bloccare il proprio posto e ricevere le coordinate necessarie al pagamento è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo del team organizzativo.