Alla scoperta della fauna notturna: nella Valle del Lanza l’evento “Donatello pipistrello”

Una serata speciale alla scoperta della natura e dei segreti dei pipistrelli che popolano l’area protetta locale. Venerdì 19 giugno 2026, il Parco Valle del Lanza ospiterà l’evento dal titolo “Donatello pipistrello”, un’iniziativa guidata dagli esperti della Cooperativa Koiné e dedicata in particolar modo ai più piccoli e alle loro famiglie nell’ambito della rassegna “Due passi nel parco”.

Un’avventura notturna per i più piccoli

L’appuntamento fa parte del ricco calendario di incontri della stagione 2026 organizzati in collaborazione con le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) per far conoscere l’ecosistema della Valle del Lanza. L’attività è fortemente consigliata per le famiglie con bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, offrendo un approccio ludico e didattico alla fauna notturna che abita i nostri boschi.

Orari e punto di ritrovo a Valmorea

Il punto d’incontro per tutti i partecipanti è fissato per le ore 20.30 presso la storica Stazione di Valmorea, situata nel comune omonimo in provincia di Como. Gli organizzatori raccomandano la massima puntualità per poter iniziare l’esplorazione nei tempi previsti e godere appieno dell’atmosfera serale del parco.

Informazioni utili per partecipare

La conclusione dell’attività è prevista per le ore 22.30, dopo circa due ore di passeggiata e osservazione guidata sul campo. Per partecipare all’evento e ricevere ulteriori dettagli organizzativi, è possibile consultare lo spazio dedicato sul sito ufficiale dell’ente all’indirizzo internet www.ateinsubriaolona.it/eventi-parco-lanza/.

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