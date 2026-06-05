Alla scoperta delle origini di Mombello: tornano i trekking guidati di “Due passi in compagnia”

Riaccendere i riflettori sulla storia locale attraverso il passo lento del cammino. La Pro Loco Laveno Mombello Cerro riapre il calendario di “Due passi in compagnia”, il ciclo di escursioni guidate nate per far conoscere ai residenti e ai visitatori i dettagli storici, artistici e ambientali meno noti del territorio comunale.

Il prossimo appuntamento, fissato per la mattinata di sabato 13 giugno 2026, si concentrerà interamente sulla frazione di Mombello, proponendo un itinerario a ritroso nel tempo per esplorarne le prime tracce umane e lo sviluppo nei secoli.

Il percorso: dalla preistoria al Medioevo

Il punto di partenza è stabilito per le ore 9:00 in Piazza del Carroccio a Mombello. Da lì, il gruppo si sposterà per la prima sosta all’interno del Parco della Torbiera: un’area oggi di forte interesse naturalistico ma che conserva un’importante valenza archeologica, essendo il sito in cui circa 7.000 anni fa si sviluppò il primissimo nucleo insediativo della zona.

La camminata proseguirà poi verso la Chiesa di Santa Maria di Corte, un piccolo gioiello dell’architettura medievale la cui costruzione originaria risale al XIII secolo. L’ultima parte dell’itinerario richiederà una leggera salita per raggiungere la Rocca; in questa stazione i partecipanti potranno osservare e approfondire la storia della Chiesa-Lazzaretto di San Michele e la struttura del Monumento Comunale ai Caduti. Il rientro e la conclusione della passeggiata sono previsti intorno alle ore 12:30.

Informazioni e note tecniche

Ad accompagnare i partecipanti lungo l’anello di Mombello saranno due figure esperte del territorio: la guida ambientale escursionistica Donatella Reggiori e il divulgatore Carlo Petoletti, che cureranno i dettagli botanici e storici delle diverse tappe.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Trattandosi di un percorso misto tra strade urbane e sentieri, gli organizzatori raccomandano l’uso di calzature da trekking o scarpe sportive comode e un abbigliamento adatto all’attività all’aria aperta.

Per ragioni organizzative è consigliata l’iscrizione. Per riservare un posto o chiedere informazioni è possibile inviare una e-mail alla segreteria della Pro Loco (segreteriaprolocolmc@gmail.com), contattare il numero telefonico 333 5648399 oppure fare riferimento ai canali social ufficiali dell’associazione.

Quello di Mombello non rimarrà un caso isolato: il programma di “Due passi in compagnia” si svilupperà infatti lungo tutto il corso dell’anno con successive uscite già programmate per toccare i borghi e i sentieri di Vararo, Cerro e Laveno.