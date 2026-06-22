Alla scoperta di Gaudì con le immagini di Giuseppe Bottelli: incontro nello Spazio Polifunzionale delle Acli a Varese

“Cercando Gaudí” è un viaggio fotografico e umano alla scoperta dell’universo di Antoni Gaudí e della sua Barcellona. Attraverso le immagini di Giuseppe Bottelli, la serata propone un percorso tra le architetture simbolo del grande maestro catalano – dalla Pedrera a Casa Batlló, fino alla Sagrada Família – per coglierne il significato più profondo e la traccia lasciata nella vita quotidiana della città.

Più che una semplice raccolta di fotografie, il progetto racconta una ricerca: quella della bellezza nascosta nelle cose di ogni giorno, della luce che emerge dalle crepe della realtà e della scintilla creativa che ha animato l’opera di Gaudí. Un racconto per immagini fatto di luoghi, persone e dettagli che si ricompongono in un unico mosaico di significati.

L’incontro si terrà giovedì 25 giugno 2025 alle ore 21 presso il Foto Club Varese APS, nello Spazio Polifunzionale ACLI di via Speri della Chiesa Jemoli 9 a Varese. L’ingresso è libero.