Allagamenti nelle case Aler di via Amendola, il Comune di Saronno convoca d’urgenza i vertici dell’ente

L’Amministrazione comunale di Saronno chiede interventi immediati per le palazzine Aler di via Amendola, nel quartiere Matteotti, dopo le criticità emerse anche ieri in seguito al forte temporale che ha colpito la città e diversi comuni del Saronnese.

In una nota diffusa oggi, il Comune esprime solidarietà ai residenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e definisce «inaccettabili e non più tollerabili» gli allagamenti e le condizioni di degrado strutturale segnalate dagli inquilini.

Convocazione urgente ad Aler

Pur ricordando che la gestione e la manutenzione degli immobili spettano per legge ad Aler, l’Amministrazione comunale annuncia di non voler restare a guardare. Per questo motivo è stata inviata nella mattinata di oggi una convocazione urgente ai vertici dell’ente per un confronto immediato sulla situazione delle palazzine di via Amendola.

L’obiettivo è ottenere risposte rapide e un piano di interventi in grado di affrontare le problematiche segnalate dai residenti, aggravate dalle forti piogge che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni.

Il Comune: «Seguiamo la situazione da tempo»

Secondo quanto riferito dall’Amministrazione, il sindaco e l’assessorato ai Servizi sociali stanno monitorando da tempo la situazione delle case Aler. Negli ultimi mesi sono stati effettuati diversi sopralluoghi per verificare direttamente le criticità presenti negli edifici e per seguire le situazioni di maggiore fragilità tra gli inquilini.

A questa attività si aggiungerà nei prossimi giorni una nuova visita sul posto, con l’obiettivo di verificare lo stato degli immobili dopo gli ultimi episodi di maltempo.

«Tutela della dignità e della sicurezza dei residenti»

Il Comune assicura infine che utilizzerà tutti gli strumenti a propria disposizione per sollecitare Aler ad attuare interventi «rapidi e risolutivi», sottolineando la necessità di garantire condizioni abitative adeguate agli inquilini delle palazzine di via Amendola.

La vicenda torna così al centro dell’attenzione dopo gli ulteriori allagamenti che hanno interessato gli stabili durante il maltempo di ieri, riaccendendo le preoccupazioni dei residenti per lo stato di manutenzione degli edifici.