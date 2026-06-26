Alle origini di Turandot: a Viggiù un viaggio tra storia, musica e arte nel segno di Renato Simoni

Un intero calendario di appuntamenti per raccontare la genesi di Turandot e rendere omaggio a Renato Simoni, drammaturgo, giornalista e librettista che contribuì alla nascita dell’ultimo capolavoro di Giacomo Puccini. È questo il cuore del progetto “Alle origini di Turandot – Renato Simoni”, promosso dal Comune di Viggiù in occasione del centenario della prima rappresentazione dell’opera, andata in scena al Teatro alla Scala il 25 aprile 1926.

I LUOGHI CARI A SIMONI

Le manifestazioni si svolgono nei luoghi che furono cari a Simoni, il quale trascorreva lunghi periodi nella sua villa e nel roccolo di Rendemuro. Qui ricevette alcuni dei protagonisti della cultura italiana del Novecento, da Giuseppe Adami a Ugo Ojetti, da Emma Gramatica a Vera Vergani, fino allo stesso Puccini, impegnato proprio negli ultimi anni di lavorazione di Turandot. Un legame che oggi diventa il filo conduttore di un percorso culturale destinato a valorizzare la memoria storica del territorio.

UN PROGRAMMA INTENSO

Il programma prende il via il 27 giugno con l’inaugurazione della grande mostra allestita nella suggestiva Villa Borromeo, che resterà aperta nei fine settimana fino al 27 settembre. L’esposizione ripercorre il contesto umano e artistico nel quale prese forma l’opera, attraverso documenti, immagini e testimonianze dedicate alla figura di Simoni e al suo rapporto con Puccini.

Villa Borromeo sarà anche il centro di numerose iniziative collaterali: concerti, conferenze, incontri di approfondimento e performance di pittura e scultura, pensati per coinvolgere un pubblico eterogeneo e offrire nuove chiavi di lettura dell’universo pucciniano.

L’OMAGGIO A GIULIO RICORDI

Tra gli appuntamenti più attesi figurano la proiezione, il 26 luglio, della versione scaligera di Turandot del 2015 nella storica Villa Rezzara, la serata dedicata all’osservazione delle stelle il 22 agosto e il concerto in omaggio a Giulio Ricordi, previsto il 5 settembre, dedicato all’editore che ebbe un ruolo decisivo nella storia dell’opera italiana. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Viggiù, l’Associazione Officine Musicali APS, l’Associazione Amici dei Musei Viggiutesi, la Filarmonica Giacomo Puccini 1822 APS e numerose realtà culturali, con la curatela di Dario Monticelli. Importanti anche i patrocini di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Archivio Ricordi di Milano e Museo Teatrale alla Scala.

NON UNA SEMPLICE COMMEMORAZIONE

Non una semplice commemorazione, ma un progetto si propone come un viaggio nelle radici di Turandot, riportando il pubblico nei luoghi dove idee, incontri e amicizie contribuirono a trasformare un sogno artistico in uno dei capolavori immortali del teatro musicale. E anche un’occasione per riscoprire Viggiù come crocevia di cultura e creatività, nel segno di Renato Simoni, protagonista spesso dimenticato ma fondamentale della storia dell’opera italiana.