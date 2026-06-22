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All’Eremo di Santa Caterina suonano Le quattro stagioni di Vivaldi

L’Ensemble Mozart è un giovane quartetto d’archi, formato da giovani musicisti diplomati presso i conservatori di Pavia, Milano e Cremona, che si distingue per la raffinatezza interpretativa e l’energia espressiva, frutto di una profonda intesa musicala e umana maturata negli anni

L\'Eremo di Santa Caterina del Sasso
Spettacoli

04 Luglio 2026

Abbarbicato su uno strapiombo roccioso a picco sul lago Maggiore, l’Eremo di S. Caterina del Sasso a Leggiuno è senza dubbi uno tra gli scenari più suggestivi del territorio. È un luogo di storia, fede, contemplazione.

Sabato 4 luglio 2026 un evento da non perdere:: il concerto dell’Ensemble Mozart alle ore 20.45.

L’Ensemble Mozart è un giovane quartetto d’archi, formato da giovani musicisti diplomati presso i conservatori di Pavia, Milano e Cremona, che si distingue per la raffinatezza interpretativa e l’energia espressiva, frutto di una profonda intesa musicala e umana maturata negli anni.

Il concerto sarà anticipato da una visita guidata alle ore 20.00 che vi porterà a conoscere la storia dell’Eremo e del territorio in cui è sorto: un’opportunità per vivere appieno l’atmosfera e il contesto storico che faranno da cornice alla serata.

Ritrovo

Il ritrovo è fissato presso la biglietteria dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA), via S.Caterina 13

Costi
Ingresso all’Eremo e visita guidata ore 20.00: 10 € cad.
L’ingresso al concerto ore 20.45 è su prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti. È previsto un contributo suggerito a partire da €10. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a: ensemblemozart.strings@gmail.com

Info
Per ogni ulteriore informazione potete contattarci al 328.8377206
Il parcheggio dell’Eremo è gratuito.
Gli acquisti di servizi online non sono rimborsabili.

Possibilità di visita guidata all’eremo alle ore 20.00, per prenotazioni bit.ly/eremodisera

Maggiori Informazioni

22 Giugno 2026

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