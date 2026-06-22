Tempo Libero
All’Eremo di Santa Caterina suonano Le quattro stagioni di Vivaldi
L’Ensemble Mozart è un giovane quartetto d’archi, formato da giovani musicisti diplomati presso i conservatori di Pavia, Milano e Cremona, che si distingue per la raffinatezza interpretativa e l’energia espressiva, frutto di una profonda intesa musicala e umana maturata negli anni
Sabato 4 luglio 2026 un evento da non perdere:: il concerto dell’Ensemble Mozart alle ore 20.45.
L’Ensemble Mozart è un giovane quartetto d’archi, formato da giovani musicisti diplomati presso i conservatori di Pavia, Milano e Cremona, che si distingue per la raffinatezza interpretativa e l’energia espressiva, frutto di una profonda intesa musicala e umana maturata negli anni.
Il concerto sarà anticipato da una visita guidata alle ore 20.00 che vi porterà a conoscere la storia dell’Eremo e del territorio in cui è sorto: un’opportunità per vivere appieno l’atmosfera e il contesto storico che faranno da cornice alla serata.
Ritrovo
Il ritrovo è fissato presso la biglietteria dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (VA), via S.Caterina 13
Costi
Ingresso all’Eremo e visita guidata ore 20.00: 10 € cad.
L’ingresso al concerto ore 20.45 è su prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti. È previsto un contributo suggerito a partire da €10. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a: ensemblemozart.strings@gmail.com
Info
Per ogni ulteriore informazione potete contattarci al 328.8377206
Il parcheggio dell’Eremo è gratuito.
Gli acquisti di servizi online non sono rimborsabili.
Possibilità di visita guidata all’eremo alle ore 20.00, per prenotazioni bit.ly/eremodisera