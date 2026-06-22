All’Eremo di Santa Caterina suonano Le quattro stagioni di Vivaldi

Abbarbicato su uno strapiombo roccioso a picco sul lago Maggiore, l’Eremo di S. Caterina del Sasso a Leggiuno è senza dubbi uno tra gli scenari più suggestivi del territorio. È un luogo di storia, fede, contemplazione.

Sabato 4 luglio 2026 un evento da non perdere:: il concerto dell’Ensemble Mozart alle ore 20.45.

L’Ensemble Mozart è un giovane quartetto d’archi, formato da giovani musicisti diplomati presso i conservatori di Pavia, Milano e Cremona, che si distingue per la raffinatezza interpretativa e l’energia espressiva, frutto di una profonda intesa musicala e umana maturata negli anni.

Il concerto sarà anticipato da una visita guidata alle ore 20.00 che vi porterà a conoscere la storia dell’Eremo e del territorio in cui è sorto: un’opportunità per vivere appieno l’atmosfera e il contesto storico che faranno da cornice alla serata.