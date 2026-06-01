Allerta maltempo per tutto il 2 giugno: rischio idrogeologico e per temporali su Varesotto e Milanese
I fenomeni più intensi previsti su Varesotto e Lario. Nelle 24 ore la pioggia caduta potrebbe raggiungere tra gli 80 e i 120 mm, con probabili punte fino a 140-150 mm sul Varesotto
Ultime ore di caldo estivo. La Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla per Varesotto, laghi, Prealpi e nodo idraulico di Milano.
A partire da mezzanotte e per l’intera giornata di martedì 2 giugno si prevedono precipitazioni prevalentemente a carattere di rovescio o temporale. In una prima fase è attesa l’attivazione di rovesci e temporali già nelle prime ore della notte su Alpi e Prealpi Occidentali, specie Varesotto, Alto Lario e Valchiavenna; seguirà in mattinata l’attivazione di rovesci e temporali, anche forti, su gran parte della Pianura con strutture in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, con coinvolgimento al più tardi nel primo pomeriggio anche dei settori orientali.
La fenomenologia prevista più probabile su Varesotto e Lario sarà rappresentata da precipitazioni molto forti e persistenti nella notte, sulle restanti zone da precipitazioni molto forti, violente raffiche di vento e grandine localmente di medie dimensioni, quest’ultima maggiormente probabile sulla Bassa Pianura. Possibili massimi locali di pioggia nelle 6 ore tra 60-80 mm su Varesotto e Lario, tra 50-70 mm su Alta Pianura. Nelle 24 ore possibili massimi locali tra 80-120 mm su Valchiavenna, Prealpi e Alta Pianura, con probabili punte fino a 140-150 mm su Varesotto.
Data la natura prevalentemente convettiva della perturbazione e il transito di due differenti impulsi, la previsione presenta una moderata incertezza riguardo l’esatta localizzazione geografica dei massimi di pioggia.
Dalla mezzanotte su Laghi e prelati varesini allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. Sul nodo di Milano l’allerta gialla di attenzione è per rischio idrogeologico, idraulico e temporali.
Il Centro Funzionale della Protezione civile nella mattinata di domani 2 giugno analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata.
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