All’ex-copertificio Sonnino di Besozzo arriva “Innesti creativi”: due giorni di laboratori e idee per il futuro dello storico stabilimento

Storia e futuro dell’ex-cotonificio: appuntamento il 19 e 20 giugno con visite guidate e tavoli tematici

Laboratori, visite guidate e incontri per immaginare insieme il futuro dell’ex-copertificio Sonnino. Venerdì 19 e sabato 20 giugno, lo storico stabilimento situato in via Domenica De Bernardi 28 ospita Innesti creativi: la manifestazione a ingresso gratuito organizzata dal Comune in collaborazione con Techne Art Service e il sostegno di Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini la struttura e coinvolgerli nel processo di rigenerazione.

Il programma

Il fine settimana si apre venerdì 19 giugno con tre turni di visite guidate all’interno dell’ex-stabilimento, previsti alle ore 17:30, 18:45 e 19:30. Ad accompagnare i partecipanti è Simona Gamberoni, guida abilitata della Provincia di Varese.

Sabato 20 giugno la giornata propone laboratori e tavoli per la co-progettazione:

Alle 9:30 si comincia con Scampolarte. Storie di stoffa: atelier creativo rivolto ai bambini dai 2 ai 5 anni (fino a un massimo di 20 partecipanti accompagnati), incentrato sull’uso di ritagli di tessuto, colla e pennelli. L’attività è curata da Arteliatelier con il supporto della Consulta della Biblioteca del Comune di Besozzo.

Alle 11:00 si prosegue con Tracce di fiori e foglie: laboratorio di stampa naturale su tessuto per adulti e bambini dai 6 anni. Ai partecipanti è richiesto di portare un martello e, a scelta, elementi vegetali da utilizzare durante la sessione.

Dalle 17:30 alle 20:00 spazio invece ai tavoli di lavoro Rigeneriamo l’ex-Sonnino. I cittadini potranno confrontarsi all’interno di quattro tavoli tematici proponendo: iniziative per l’ambiente, iniziative delle comunità locali, iniziative culturali e idee sulla gestione dei nuovi spazi.

Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile consultare il programma a questo link. Ulteriori dettagli disponibili sulla pagina Instagram dell’ex-copertificio Sonnino.

La storia dell’ex-copertificio Sonnino

L’ex-copertificio Sonnino sorge lungo il fiume Bardello in un’area storicamente legata all’attività manifatturiera. Il sito ospitava già nel Cinquecento mulini e folle per la carta, per poi trasformarsi in torcitura nel Settecento. A metà dell’Ottocento la proprietà passò ai Cantoni, noti industriali cotonieri, che la convertirono in cotonificio. Dopo essere stata utilizzata come caserma dei Bersaglieri durante la Seconda Guerra Mondiale, la struttura assunse la denominazione di copertificio Sonnino.

Negli anni Novanta il Comune di Besozzo ha acquistato l’85% della proprietà. Attualmente, l’ex-copertificio è al centro di iniziative che puntano – oltre al recupero e alla conservazione dell’edificio – alla sua restituzione alla cittadinanza, trasformandolo in un luogo aperto a visitatori, eventi e associazioni.