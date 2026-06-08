All’Isis “Stein” di Gavirate gli studenti dicono no a omofobia e discriminazioni di genere

Creatività, empatia e accessibilità universale. All’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Edith Stein” di Gavirate l’inclusione non è solo un concetto teorico, ma una pratica quotidiana che si traduce in progetti concreti e di forte impatto sociale.

Ha preso il via, infatti, il nuovo capitolo della “Disciplina Inclusione”, incentrato quest’anno su una tematica di Educazione Civica scelta direttamente, e a gran voce, dalla comunità studentesca: il contrasto all’omofobia e alle discriminazioni di genere, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

Il progetto, dal titolo “Fuori dal Tunnel” coordinato dal Prof. Giuseppe Focetola, ha ripreso la formula di un laboratorio multimediale, creativo e collaborativo, capace di fare rete tra studenti di diverse classi dell’istituto.

Un percorso nato dai giovani per tutti

Il motore dell’iniziativa è stata la classe 3A LSA (Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate), da cui è partito il nucleo centrale delle attività. Per sviscerare e far comprendere a fondo un fenomeno complesso come quello delle discriminazioni di genere, i ragazzi hanno lavorato seguendo i principi della progettazione universale. L’obiettivo? Creare contenuti che fossero realmente accessibili a tutti, abbattendo qualsiasi barriera comunicativa.

Guidati dai principi dell’Universal Design for Learning, gli studenti hanno dato vita a una straordinaria varietà di prodotti multimediali, testuali, visivi e ludici, pensati per parlare a chiunque attraverso canali sensoriali e cognitivi differenti.

Creatività senza barriere: dai podcast ai giochi di società

L’aspetto più innovativo del progetto risiede proprio nella diversificazione dei linguaggi utilizzati dagli studenti, che si sono cimentati nella realizzazione di:

Contenuti editoriali e grafici: Fumetti, mappe concettuali, schemi riassuntivi, disegni a mano libera, un calendario scolastico a tema e segnalibri personalizzati.

Analisi e dati: Grafici e approfondimenti sulla situazione dei diritti e dell’omofobia nel Mondo.

Alta accessibilità: Materiali strutturati in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e attività visive specifiche, per garantire la fruizione anche a persone con complessi bisogni comunicativi.

Strumenti ludici e digitali: Giochi di società cartacei e programmati al computer, puzzle, quiz, memory e flash card interattive per imparare e riflettere divertendosi.

Arte, musica e animazione: Messaggi di forte sensibilizzazione sociale, poesie e persino prodotti artistici complessi. Tra questi spiccano un brano musicale originale (ascoltabile a questo link

e un cartone animato

Uno spazio web a misura di tutti

Tutti i lavori e i materiali didattici, nati da questo percorso trasversale e interdisciplinare, sono stati raccolti e organizzati all’interno di una pagina web, che, in linea con la filosofia inclusiva dell’UDL, ha guidato l’intero progetto.

La piattaforma non è un semplice contenitore di file, ma ospita al suo interno una pagina web nativamente accessibile per le persone con disabilità visiva. Una dimostrazione tangibile di come la tecnologia, se ben veicolata, possa diventare il più potente alleato dell’integrazione e della sensibilizzazione scolastica.

I ringraziamenti

La perfetta riuscita di un’iniziativa così ambiziosa e profonda è il frutto di una grande sinergia comunitaria. Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Ceresa, per la sensibilità e il costante sostegno garantito alle progettualità inclusive, ai docenti della classe 3A LSA per la preziosa collaborazione nella guida dei ragazzi, e all’intero Istituto “Edith Stein”, che si conferma ancora una volta un ambiente formativo aperto, attento ai diritti e all’avanguardia.