Allo Spazio Ariosto di Caronno Pertusella il libro “Il diritto di abbaiare”, una riflessione sul legame tra uomini e cani
Giovedì 11 giugno alle 18 la presentazione del libro di Samuele Viganò che raccoglie biografie canine e umane per offrire una riflessione sul valore delle relazioni e sulla capacità di comprendersi oltre le differenze
Questa sera, giovedì 11 giugno alle 18, allo Spazio Ariosto 72 in via Ariosto 72 a Caronno Pertusella, Samuele Viganò presenta il suo libro “Il diritto di abbaiare”, pubblicato da Santelli Editore.
“Il diritto di abbaiare” è una raccolta di storie che intreccia biografie canine e umane, mettendo al centro il legame che da secoli unisce le due specie. Attraverso racconti ed esperienze, il libro invita a osservare con uno sguardo nuovo la relazione tra persone e cani, evidenziando affinità, emozioni e percorsi condivisi.
L’opera propone una riflessione sul modo in cui uomini e animali si influenzano reciprocamente, superando stereotipi e differenze solo apparentemente evidenti.
Samuele Viganò è docente di Scienze Umane presso il CFP Fondazione Daimon di Saronno. L’incontro di questa sera rappresenta l’occasione per dialogare direttamente con lui sul percorso che ha portato alla nascita del libro e sulle esperienze che ne hanno ispirato la scrittura.
Ingresso libero
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