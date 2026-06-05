Alterato per droga e alcool si schianta in auto dopo aver picchiato la fidanzata: arrestato dai carabinieri di Luino
L’uomo, 32 anni finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale: è stato denunciato anche dalla compagna. Dieci giorni di prognosi per i militari
«Fammi vedere il telefono». «No non lo guardi». Litigavano in auto, due fidanzati, lui su di giri per aver assunto alcool e droghe, si stavano strattonando e il veicolo ha perso il controllo nei pressi di una rotatoria a Luino nel pomeriggio di giovedì.
L’auto si schianta contro alcuni ostacoli, e quando viene chiamato il 112, i carabinieri vengono pure aggrediti dal conducente completamente alterato dall’assunzione di alcool e cocaina, secondo i militari intervenuti.
Così è scattato l’arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale. In manette è finito un uomo classe 1994 di origini straniere con diversi precedenti di polizia: è comparso venerdì di fronte al giudice di Varese per la convalida dell’arresto. La compagna del conducente ha sporto denuncia per le percosse subite guaribili in dieci giorni, prognosi simile a quella patita dai militari aggrediti.
Oltre alla resistenza e alle lesioni si ipotizza per l’imputato anche quanto previsto dal codice della strada che in caso di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti prevede un’ammenda fino a 6mila euro raddoppiata in caso di incidente stradale oltre alla sospensione della patente per anni.
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