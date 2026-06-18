Alzheimer e rette RSA, il consigliere Astuti chiede criteri certi dopo le sentenze della Cassazione
Il consigliere regionale del Partito Democratico chiede interventi normativi urgenti per definire criteri omogenei e garantire sostenibilità economica e certezza dei diritti per i cittadini
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione, che confermano il diritto alla copertura integrale della retta RSA da parte del Servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti da Alzheimer avanzato e da altre gravi patologie neurodegenerative, riaccendono il dibattito sulla sostenibilità del sistema e sulle conseguenze per famiglie, strutture e istituzioni. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti, che chiede un intervento urgente per definire criteri nazionali e regionali chiari.
Secondo Astuti, il tema era già stato portato all’attenzione del Consiglio regionale e della Giunta lombarda negli ultimi anni, ma senza arrivare a soluzioni concrete. Le sentenze dei tribunali di primo e secondo grado avevano infatti già aperto un contenzioso sul pagamento delle rette da parte delle famiglie, una situazione che, alla luce delle più recenti decisioni della Cassazione, rischia ora di avere effetti ancora più ampi.
Le conseguenze per RSA, Regione e famiglie
Il consigliere dem evidenzia come il problema non riguardi soltanto gli aspetti economici per la Regione Lombardia e per il sistema sanitario, chiamati a sostenere nuovi costi, ma anche le ricadute dirette sulle famiglie.
«La situazione è molto delicata e la preoccupazione è grande: le oltre 700 RSA lombarde sono in difficoltà e lo è anche la Regione stessa, che si troverà a dover far fronte a nuovi e pesanti costi. Ma soprattutto sono in difficoltà le famiglie che hanno i propri cari malati di Alzheimer o di altre malattie neurodegenerative, perché d’ora in poi sarà più difficile essere accolti nelle RSA fino a quando non ci sarà la certezza normativa e la certezza sulla copertura finanziaria».
La Cassazione ha infatti stabilito che, nei casi in cui la componente sanitaria sia prevalente e inscindibile da quella assistenziale, il costo della retta debba essere sostenuto integralmente dal Servizio sanitario nazionale. Inoltre, chi ha già versato somme per tali prestazioni può richiederne il rimborso all’ATS competente.
La richiesta di una revisione delle regole
Per Astuti è necessario intervenire rapidamente sul piano normativo per evitare incertezze e contenziosi che potrebbero mettere sotto pressione il sistema.
La proposta è quella di definire criteri omogenei e trasparenti, sia a livello nazionale sia regionale, che consentano di individuare con precisione i casi che devono essere totalmente a carico del SSN, basandosi sulle condizioni cliniche dei pazienti e sul livello di assistenza e cure richiesto.
«Occorre una revisione seria della normativa, mettendo a punto criteri nazionali e regionali chiari per individuare con certezza i casi a totale carico del SSN, che devono rientrare in parametri di riferimento sulla salute clinica del paziente e le cure e l’assistenza effettivamente necessarie. È una questione di equità ma anche di sostenibilità del sistema sanitario nazionale» – Samuele Astuti, consigliere regionale del Partito Democratico –
Secondo il consigliere del Pd, il rischio è che l’estensione della platea degli aventi diritto alla copertura totale della retta avvenga attraverso una moltiplicazione dei ricorsi giudiziari, con conseguenze difficili da sostenere per il sistema sanitario.
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