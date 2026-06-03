Anche a Gianluca Giarola l’onorificenza al merito della Repubblica, festa a Travedona Monate
La cerimonia con la consegna dei diplomi si è tenuta martedì 2 giugno all'aula magna dell'Università dell'Insubria a Varese
C’era anche Gianluca Giarola, già presidente di Sos dei Laghi e attualmente membro del direttivo dell’associazione che offre servizi di trasporto sanitario di Travedona Monate, tra coloro che sono stati insigniti dell’onorificenza al merito della Repubblica Italiana durante la cerimonia che si è tenuta nell’aula magna dell’Università dell’Insubria a Varese martedì 2 giugno.
L’onorificenze al merito sono riconoscimenti conferiti dal Presidente della Repubblica a cittadini distintisi per meriti professionali e impegno nella società civile.
Giarola ha ricevuto il diploma dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Travedona Monate Angelo Fiombo.
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