Anche un’impresa di Busto Arsizio nell’indagine sulla discarica abusiva di Courmayeur

Un’articolata attività investigativa dei carabinieri della Compagnia di Aosta, condotta nel settore dei reati ambientali, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 24 persone, a vario titolo coinvolte in ipotesi di gestione illecita di rifiuti. Fra gli indagati anche i legali rappresentanti di un’azienda edile con sede legale in provincia di Varese, a Busto Arsizio, come riporta il quotidiano on line AostaSera.

L’indagine, avviata dalla Stazione dei carabinieri di Courmayeur, ha riguardato la presunta realizzazione e gestione di una discarica abusiva riconducibile a un’impresa edile operante nel territorio comunale, che avrebbe ricevuto in affidamento un’area da privati.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, per diversi mesi sarebbero stati conferiti nell’area materiali inerti provenienti da cantieri edili da parte di più aziende, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale. I rifiuti, successivamente, sarebbero stati trasferiti verso altri siti autorizzati da parte dell’impresa che gestiva il deposito.

Gli inquirenti ipotizzano inoltre possibili irregolarità nella compilazione e nella gestione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), documenti obbligatori per la tracciabilità dei materiali.

Nel corso delle indagini, condotte anche attraverso attività di osservazione, monitoraggio e pedinamento, i militari hanno eseguito un sequestro preventivo che ha interessato un’area di circa 100 metri quadrati adibita a discarica e due mezzi utilizzati dall’impresa responsabile del deposito, un autocarro e un escavatore.

Le verifiche hanno consentito di individuare sette imprese edili che avrebbero conferito i materiali nel sito oggetto di indagine. Tra queste risulta anche una società con sede legale a Busto Arsizio.

Complessivamente sono 24 i soggetti denunciati in stato di libertà per violazioni del Testo Unico Ambientale, tra cui anche otto cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Le ipotesi di reato riguardano la gestione, il trasporto e lo smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi.

Le posizioni degli indagati restano ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, nella fase delle indagini preliminari, e la loro eventuale responsabilità sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva.