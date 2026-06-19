Il sindaco Andrea Pellicini conferisce al consigliere Franco Compagnoni l’incarico speciale sulla Sanità di Luino

Il sindaco di Luino, Andrea Pellicini, ha conferito al consigliere comunale Franco Compagnoni un incarico speciale di collaborazione per l’esame e lo studio delle problematiche legate alla sanità e ai rapporti con Regione Lombardia e ASST Sette Laghi.

Il provvedimento, adottato nel rispetto del Testo Unico degli Enti Locali prevede che il consigliere svolga attività di approfondimento, analisi di progetti e supporto propositivo all’azione amministrativa del sindaco e della giunta comunale, secondo modalità concordate.

L’incarico ha carattere consultivo e non comporta poteri di amministrazione attiva né l’adozione di atti con rilevanza esterna. Il consigliere incaricato potrà interfacciarsi con i responsabili delle strutture comunali, mantenendo le prerogative proprie del ruolo consiliare.

Il provvedimento precisa inoltre che l’incarico potrà essere modificato o revocato in qualsiasi momento per esigenze legate all’efficacia dell’azione amministrativa e non comporta alcun onere economico per l’ente.

«Questa mattina ho nominato Franco Compagnoni consigliere delegato alle politiche della sanità. E’ una questione importante, perché con Compagnoni, colonna come medico dell‘Ospedale di Luino, inizia una nuova battaglia delle valli del Luinese per la difesa e il rilancio del nostro Nosocomio», ha commentatomil sindaco Andrea Pellicini.

«Compagnoni, già consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, è il politico del territorio che meglio conosce le dinamiche della sanità locale. Saprà certamente essere un interlocutore importante per l’assessorato regionale alla sanità e l’Asst 7 laghi», conclude il sindaco.

Compagnoni e’ stato il più votato dei consiglieri comunali della lista Vento del Verbano.

L’annuncio arriva in un clima di turbolenza che si respira nei gruppi di opposizione in consiglio comunale proprio sul ruolo della maggioranza in merito alle problematiche legate alla sanità. Solo nella giornata di ieri Marco Massarenti, capogruppo della lista “La Nostra Luino” aveva parlato in una nota di «ospedale in sofferenza» riferendosi proprio al ruolo del consigliere Franco Compagnoni che «forte del suo ruolo interno, si è autoproclamato “Sindaco dell’ospedale”, garantendo una vigilanza speciale sul nostro nosocomio. Una promessa che oggi, davanti all’evidenza dei fatti, suona come un fragoroso boomerang. ​Dalle corsie arriva la doccia fredda: l’Ortopedia è senza personale. Non parliamo di luglio o agosto: già adesso, a giugno, i turni sono in gravissima sofferenza. E se la situazione è critica ora, figuriamoci cosa accadrà nei prossimi mesi estivi, quando il territorio si riempie di turisti e le necessità sanitarie aumentano fisiologicamente», col «rischio concreto del blocco totale delle attività o la chiusura del reparto, con i cittadini e i lavoratori lasciati soli davanti a un’emergenza ampiamente annunciata», spiegava Massarenti, il quale auspicava un’azione decisa dell’amministrazione comunale: «O si agisce ora, o l’Ortopedia chiude. La palla è nel vostro campo: “Sindaco”, Lei che fa?».

La nomina sarà comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile e trasmessa ai responsabili di settore.