Angela Borghi ospite a Cazzago Brabbia della rassegna autori con due gialli ambientati tra il lago e il paese

Prosegue a Cazzago Brabbia la rassegna dedicata agli autori promossa dall’Amministrazione comunale e dal Gruppo Volontari della Biblioteca. L’appuntamento di giugno è in programma venerdì 12 giugno alle 20.45 nella sala consiliare del Municipio, dove sarà ospite la scrittrice Angela Borghi.

Nel corso della serata l’autrice presenterà i suoi due romanzi gialli, “L’uomo che guarda il lago” e “Fiori per la danza macabra”, opere accomunate dagli stessi protagonisti e da un forte legame con il territorio del Lago di Varese e quello Maggiore. Due indagini che partono dal territorio

“L’uomo che guarda il lago” conduce il lettore proprio a Cazzago Brabbia. La vicenda prende avvio da un delitto che sconvolge la tranquillità del borgo affacciato sul Lago di Varese: un uomo viene trovato ucciso sul lungolago. A seguire le indagini sono il commissario Arno Brandstätter e la giovane medico legale Teodolinda Caretti, detta Theo, personaggio che vive a Cazzago e che rappresenta uno dei fili conduttori dell’intera saga. Nel romanzo molti luoghi del paese diventano parte integrante della narrazione e dell’indagine, trasformando scorci, strade e atmosfere locali in elementi centrali della storia.

Da Cazzago al Lago Maggiore

Il secondo libro, “Fiori per la danza macabra”, riprende i protagonisti già conosciuti dai lettori e li porta sulle sponde del Lago Maggiore. Tra richiami artistici, simboli da decifrare e una serie di omicidi che sembrano trasformare la bellezza in morte, Teodolinda Caretti si trova nuovamente al centro di una complessa indagine. L’ambientazione si sposta nei pressi dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, ma resta forte il legame con il territorio varesino, elemento che caratterizza entrambe le opere di Angela Borghi.

L’ingresso è libero e gratuito.