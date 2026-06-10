“Angeli Anti-Burocrazia”, bocciata la mozione di Stefano Angei per semplificare i servizi comunali

Un servizio dedicato a cittadini e imprese per semplificare pratiche amministrative, ridurre i tempi e migliorare il rapporto con il Comune.

Era questo l’obiettivo della mozione depositata in consiglio comunale a Varese da Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega e consigliere comunale, che propone l’istituzione degli “Angeli Anti-Burocrazia”.

La mozione è stata bocciata (astensione del consigliere di FDI Salvatore Giordano) dopo l’intervento della vicesindaca Ivana Perusin che ha spiegato che ci sono già protocolli nella macchina comunale volti a facilitare la vita dei cittadini che si trovano di fronte allo scoglio burocratico. A sottolineare il no della maggioranza per una serie di motivi tecnici e di merito il consigliere dem Luca Battistella: «L’idea di Angei avrebbe appesantito il sistema, non facilitato. E non ha spiegato coperture e modalità di azione, anche col coinvolgimento di enti esterni. È una mozione troppo generica».