“Angeli Anti-Burocrazia”, bocciata la mozione di Stefano Angei per semplificare i servizi comunali
L’obiettivo dell’iniziativa era rendere più semplice e accessibile la gestione delle procedure comunali per residenti e attività produttive. La spiegazione della vicesindaco: "Figure e protocolli già presenti nella macchina comunale"
Un servizio dedicato a cittadini e imprese per semplificare pratiche amministrative, ridurre i tempi e migliorare il rapporto con il Comune.
Era questo l’obiettivo della mozione depositata in consiglio comunale a Varese da Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega e consigliere comunale, che propone l’istituzione degli “Angeli Anti-Burocrazia”.
“Angeli Anti-Burocrazia”, la mozione di Stefano Angei per semplificare i servizi comunali
La mozione è stata bocciata (astensione del consigliere di FDI Salvatore Giordano) dopo l’intervento della vicesindaca Ivana Perusin che ha spiegato che ci sono già protocolli nella macchina comunale volti a facilitare la vita dei cittadini che si trovano di fronte allo scoglio burocratico. A sottolineare il no della maggioranza per una serie di motivi tecnici e di merito il consigliere dem Luca Battistella: «L’idea di Angei avrebbe appesantito il sistema, non facilitato. E non ha spiegato coperture e modalità di azione, anche col coinvolgimento di enti esterni. È una mozione troppo generica».
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