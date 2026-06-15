Angelo Orsenigo (Pd) confermato vicepresidente della Commissione Affari istituzionali di Regione Lombardia
Il consigliere regionale del Partito Democratico mantiene il ruolo di vicepresidente della II Commissione che si occupa dei rapporti con gli enti locali e delle riforme istituzionali
Il consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo è stato confermato vicepresidente della II Commissione Affari istituzionali ed Enti locali del Consiglio regionale della Lombardia. La riconferma è arrivata nella seduta che ha rinnovato l’ufficio di presidenza della commissione, uno degli organismi chiave dell’assemblea regionale per le materie che riguardano il funzionamento delle istituzioni e il rapporto con gli enti locali.
“Continueremo ad ascoltare sindaci e comunità”
Dopo la conferma, Orsenigo ha ringraziato i commissari e il gruppo regionale del Partito Democratico per la fiducia accordata.
«Ringrazio i commissari per avermi rinnovato la fiducia e il Gruppo regionale del Pd che mi ha riaffidato questo importante compito. Continueremo ancora con tanta determinazione ad affrontare i problemi che la Commissione è chiamata a trattare, anche in questa ultima parte della legislatura. Continueremo nell’ascolto dei sindaci e delle comunità locali per portare in consiglio regionale le loro istanze», ha detto Orsenigo.
Le competenze della Commissione
La II Commissione si occupa di temi centrali per il funzionamento della macchina amministrativa regionale e degli enti locali. Tra le sue competenze figurano gli affari istituzionali, i rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, le autonomie locali, le riforme istituzionali, la Città metropolitana, la semplificazione amministrativa e la trasparenza.
Rientrano inoltre nelle materie trattate dalla commissione l’organizzazione della Regione, il personale, la sicurezza, l’immigrazione, la polizia amministrativa locale, i referendum e gli strumenti di partecipazione popolare.
Un ruolo di raccordo con i territori
Per Orsenigo, consigliere comasco al suo secondo mandato in Consiglio regionale, la riconferma rappresenta la possibilità di proseguire il lavoro di collegamento tra le istituzioni regionali e i territori, con particolare attenzione alle esigenze dei Comuni e delle amministrazioni locali.
La Commissione Affari istituzionali sarà chiamata nei prossimi mesi ad affrontare diversi dossier legati all’organizzazione degli enti locali e al funzionamento della pubblica amministrazione lombarda, nella fase finale dell’attuale legislatura regionale.
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