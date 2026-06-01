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Angera celebra l’80° anniversario della Repubblica: consegna della Costituzione ai neodiciottenni

Le celebrazioni a partire dalle ore 11, prevista anche la consegna delle borse di studio al merito scolastico

Angera Antonio Dalla Costa

La città di Angera si prepara a celebrare la Festa della Repubblica con una cerimonia in programma martedì 2 giugno nel cortile del Palazzo Comunale. Un appuntamento che quest’anno assume un significato particolare, poiché ricorre l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, sancita dal referendum del 2 giugno 1946.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 11 con il ritrovo nel cortile del municipio e l’inizio della manifestazione accompagnata dal Corpo Musicale Angerese Santa Cecilia.

Alle 11.15 si svolgerà il tradizionale battesimo dei neo diciottenni, durante il quale ai giovani cittadini sarà consegnata una copia della Costituzione italiana, simbolo dei valori democratici e della partecipazione alla vita civile del Paese.

Nel corso della mattinata saranno inoltre consegnati gli attestati delle borse di studio relative all’anno scolastico 2024-2025, riconoscimento destinato agli studenti che si sono distinti nel loro percorso scolastico.

Per celebrare l’importante ricorrenza, l’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a esporre il Tricolore, partecipando così ai festeggiamenti per gli ottant’anni della Repubblica.

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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