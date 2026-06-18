Antichi custodi di pietra e villaggi sull’acqua: il lago di Varese svela la sua preistoria

Quante storie può nascondere un masso abbandonato nel bosco? Probabilmente molte più di quante si immagini. È questa la suggestione che ha animato la serata organizzata a Materia, la sede di VareseNews a Castronno, dove archeologi, appassionati e curiosi si sono ritrovati per un viaggio nel tempo lungo migliaia di anni: dalle palafitte del lago di Varese fino ai misteriosi massi erratici incisi con coppelle, sparsi in tutta la provincia e in gran parte ancora da censire.

A condurre il pubblico in questo percorso sono stati Paolo Baretti, già ispettore onorario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Massimo Magnoni e Valter Ghiringhelli, appassionati di storia e archeologia che hanno contribuito in modo determinante a portare alla luce alcuni dei siti di cui si è parlato nel corso della serata.

Un patrimonio che aspetta di essere scoperto

Tutto è partito da una conversazione. Ghiringhelli, frequentando un corso di preistoria all’Università delle Tre Età, ha conosciuto Baretti e lo ha invitato a visitare il masso erratico di Castronno, già sotto tutela della Soprintendenza. Da quel sopralluogo è emerso qualcosa di inatteso: non uno, ma quattro, cinque, sei massi o forse più, distribuiti tra Castronno e Sumirago. Un patrimonio sommerso, rimasto nell’ombra per decenni.

I massi erratici in questione non sono semplici pietre glaciali. Sulle loro superfici sono incise le coppelle — piccole cavità circolari scavate intenzionalmente dall’uomo preistorico il cui significato rimane ancora parzialmente oscuro, ma che quasi certamente aveva una valenza rituale, simbolica, legata al culto del sole o alla segnalazione di luoghi sacri. Un periodo che, come ha sottolineato Baretti, è di fatto ancora largamente sconosciuto agli studi: successivo alle palafitte e precedente all’età celtica, rappresenta una fascia temporale che attende ancora una sistematizzazione scientifica adeguata.

Magnoni ha poi approfondito in particolare il cosiddetto “masso del guerriero”, rinvenuto nei pressi di una torre medievale tra Castronno e Sumirago, dove sorgono altri massi con coppelle. Un ritrovamento che testimonia come lo stesso luogo sia stato frequentato e ritenuto significativo da popolazioni diverse nel corso di epoche lontanissime tra loro.

Tra boschi e ciclabili, la storia è a portata di mano

Ciò che colpisce, ascoltando i relatori, è la prossimità di questi siti alla vita quotidiana. Alcuni massi si trovano lungo la pista ciclabile che attraversa il territorio, altri in parchi comunali — come quello di Sumirago, dove un masso con ampie coppelle in posizione verticale attende ancora uno studio sistematico — altri ancora nascosti dietro zone industriali o ai margini di sentieri boschivi. A Casalelta è stata segnalata addirittura una necropoli con circa quindici tombe risalenti all’età dei Celti, nella zona di Villa d’Ossio.

Il problema, comune a tutti questi siti, è la vulnerabilità. «Questi massi devono essere protetti», ha detto Baretti, «perché sia le intemperie che la mano dell’uomo li stanno danneggiando». La soluzione indicata non è quella di spostarli — operazione che priverebbe i reperti del loro contesto originale — ma di segnalarli, tutelarli e renderli fruibili attraverso cartellonistica e percorsi tematici. L’idea di integrarli nell’ecomuseo che collegherebbe Bodio Lomnago a Jerago è stata accolta con favore: un itinerario che unirebbe natura, storia e archeologia in un unico percorso accessibile a tutti.

Dal pubblico è arrivata anche una proposta concreta: VareseNews potrebbe aprire un canale di segnalazione per chiunque abbia individuato reperti sul territorio, costruendo così una mappa partecipata del patrimonio preistorico provinciale. «Abbiamo lavoro per tutto l’inverno», ha commentato Ghiringhelli, «e in primavera facciamo un’altra serata».

A Bodio Lomnago il museo delle palafitte è quasi pronto

La serata è stata anche l’occasione per fare il punto sul Neobodio, il museo che Bodio Lomnago sta allestendo grazie a un finanziamento PNRR di quasi due milioni di euro. La sindaca Eleonora Paolelli, presente in sala, ha annunciato che le opere principali saranno completate entro fine giugno, con una probabile inaugurazione entro ottobre, subordinata alla restituzione dei manufatti da parte della Soprintendenza.

Il museo si preannuncia come uno spazio non convenzionale: prevede una sala immersiva dedicata alla civiltà palafitticola e una ricostruzione fedele di una palafitta, per restituire ai visitatori — soprattutto bambini e scolaresche — un’esperienza diretta con il passato. All’ingresso sarà collocato anche il masso erratico attualmente presente sul territorio comunale, spostato in una posizione più visibile e accessibile rispetto all’attuale collocazione defilata.

«Veniamo da lì», ha detto la sindaca rivolgendosi al pubblico. «E da lì dobbiamo ripartire per capire chi siamo».