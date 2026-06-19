Antonio Monsurrò eletto nuovo segretario generale della Femca Cisl dei Laghi
L'elezione è avvenuta oggi durante i lavori del Consiglio Generale al Castello di Casiglio per rinnovare i vertici della federazione che tutela i lavoratori della chimica e del tessile
Nell’ambito del Consiglio Generale della Femca Cisl dei Laghi, riunito oggi nella cornice del Castello di Casiglio a Erba, in provincia di Como, è stata eletta la nuova segreteria che guiderà l’organizzazione sindacale per i prossimi anni. Il sindacato della Cisl si occupa della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nei settori dell’energia, della chimica, della farmaceutica, del tessile, della moda e della gomma-plastica.
Antonio Monsurrò alla guida del sindacato
La guida della federazione territoriale è stata affidata ad Antonio Monsurrò, eletto nuovo segretario generale della Femca Cisl dei Laghi. Si tratta di un ruolo di grande responsabilità in un territorio in cui i comparti industriali della chimica e del tessile-moda rivestono storicamente un’importanza cruciale per l’economia e l’occupazione locale.
La composizione della nuova segreteria
Per portare avanti le attività sindacali e affrontare le sfide contrattuali dei vari settori, il neo-segretario generale non sarà solo. Ad accompagnare Antonio Monsurrò all’interno della squadra di segreteria saranno infatti Giorgia Suppa e Efrem Colmegna, scelti per affiancarlo in questo nuovo mandato.
I settori di riferimento e le sfide future
La Femca Cisl dei Laghi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per migliaia di addetti e per le loro famiglie. Tra i compiti principali della rinnovata segreteria ci saranno la gestione delle crisi aziendali del territorio, il monitoraggio della sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione di secondo livello all’interno delle tantissime imprese del varesotto e del comasco.
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