Aperitivo solidale Good Samaritan ODV: una domenica di incontro, musica e solidarietà per sostenere i bambini di Gulu

Sarà un pomeriggio speciale, pensato per unire convivialità, divertimento e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità, con uno sguardo rivolto in particolare ai bambini e ai ragazzi accolti presso la Casa Papa Francesco di Gulu, in Uganda

L’Associazione Good Samaritan ODV vi invita a partecipare all’Aperitivo Solidale, in programma domenica 28 giugno presso la sede della Bottega Solidale in via Santa Maria 20 a Brunello.

Sarà un pomeriggio speciale, pensato per unire convivialità, divertimento e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità, con uno sguardo rivolto in particolare ai bambini e ai ragazzi accolti presso la Casa Papa Francesco di Gulu, in Uganda, uno dei principali progetti sostenuti dall’associazione.

La giornata inizierà alle 15.30 con un laboratorio dedicato ai più piccoli. I bambini saranno coinvolti nella realizzazione di cartoline e messaggi di amicizia destinati ai loro coetanei di Gulu. Un gesto semplice ma ricco di significato, che permetterà di costruire un ponte ideale tra realtà lontane, unite dagli stessi sogni e dalla stessa voglia di futuro. A rendere ancora più emozionante il pomeriggio sarà il collegamento in videochiamata con i bambini della Casa Papa Francesco, un’occasione unica per conoscersi, raccontarsi e condividere sorrisi oltre ogni distanza geografica.

Alle 16.45 sarà la volta di un incontro particolarmente atteso: il collegamento con Suor Dorina Tadiello, che da anni segue da vicino i progetti dell’associazione in Uganda. Attraverso immagini, testimonianze e racconti, i partecipanti potranno conoscere gli sviluppi delle attività in corso, scoprire come vengono utilizzate le risorse raccolte e comprendere concretamente l’impatto che la solidarietà può avere sulla vita di tanti bambini e delle loro comunità.

Dalle 18.00 spazio alla convivialità con l’Aperitivo Solidale: spritz, buffet, formaggi, salumi e tante specialità da condividere in compagnia. Ad accompagnare la serata ci sarà la musica dal vivo dei The VAskers, che con il loro repertorio contribuiranno a creare un’atmosfera allegra e accogliente.

L’ingresso sarà a offerta libera e l’intero ricavato verrà destinato ai progetti sostenuti da Good Samaritan a favore dei bambini e delle comunità più fragili di Gulu.

L’evento rappresenterà inoltre un momento speciale per la Bottega Solidale di Brunello, che proprio in questo fine settimana concluderà il periodo di apertura. L’Aperitivo Solidale sarà infatti l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva: la bottega riaprirà regolarmente nel mese di ottobre, pronta ad accogliere nuovamente amici e sostenitori dell’associazione. La Bottega rimane aperta a luglio il mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:00.

Un’occasione, quella dell’aperitivo solidale, per stare insieme, conoscere da vicino una realtà che opera quotidianamente per costruire opportunità di crescita e speranza e salutarsi prima dell’estate con un gesto concreto di solidarietà.

Per informazioni e aggiornamenti seguici su facebook e instagram: @goodsamaritanodv

È possibile entrare a far parte del gruppo di volontari/rie che si occupano delle vendite: un team affiatato che, oltre all’impegno in negozio, condivide momenti di formazione, incontro e aggregazione. Se desideri mettere a disposizione un po’ del tuo tempo, troverai un ambiente accogliente e dinamico, dove l’impegno sociale si intreccia con relazioni autentiche e occasioni di crescita personale. Scrivici per avere maggiori informazioni: goodsamaritanodv@gmail.com.

Visita lo shop on-line: https://www.good-samaritan.it/shop-solidale/ e ricevi a casa i tuoi prodotti preferiti. Se sei un’azienda o un professionista puoi richiedere la fattura per detrarre la tua spesa come costo aziendale. Ogni dono scelto alla Bottega è un doppio regalo: per chi lo riceve e per le donne di Gulu che, grazie al tuo gesto, possono continuare a costruire una vita dignitosa.