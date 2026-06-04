Aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali di Saronno, disponibili anche contributi per le famiglie

Sono aperte da oggi, giovedì 4 giugno, le iscrizioni ai Centri estivi comunali 2026 organizzati dal Comune di Saronno per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Contestualmente l’amministrazione ha pubblicato anche l’avviso per la richiesta dei contributi economici destinati alle famiglie residenti che iscriveranno i propri figli a centri estivi, campus, oratori e attività ludico-ricreative nel periodo compreso tra giugno e settembre.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta comunale nelle scorse settimane, punta a offrire un supporto concreto alle famiglie durante la chiusura delle scuole, garantendo occasioni educative, ricreative e di socializzazione per bambini e ragazzi.

Le sedi e il periodo di attività

Per i bambini della scuola dell’infanzia, dai 3 ai 6 anni, i centri estivi saranno ospitati nelle scuole materne Don Marzorati e Monte Santo. I ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, dai 6 ai 14 anni, frequenteranno invece la scuola primaria Damiano Chiesa.

Le attività si svolgeranno per tutto il mese di luglio e sarà possibile scegliere le settimane di partecipazione in base alle proprie esigenze. Per le famiglie sarà inoltre disponibile il servizio di pre e post centro estivo rispetto all’orario ordinario.

Le tariffe varieranno in base alla residenza e al numero di figli iscritti, con agevolazioni dedicate alle famiglie più numerose.

Iscrizioni entro il 23 giugno

Le domande di iscrizione potranno essere presentate inviando il modulo all’indirizzo email protocollo@comune.saronno.va.it oppure consegnandolo direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 23 giugno 2026.

Contributi economici per le famiglie

Accanto all’organizzazione dei centri estivi comunali, il Comune ha previsto un sistema di contributi rivolto alle famiglie residenti. I fondi potranno essere richiesti sia per coprire le spese di iscrizione ai centri estivi presenti sul territorio sia per sostenere i costi dell’assistenza educativa dedicata ai minori con disabilità che frequentano attività estive, anche fuori dal Comune di Saronno purché sul territorio nazionale.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 3 luglio attraverso il sito istituzionale del Comune.

L’entità del contributo sarà determinata in base all’ISEE familiare. Per l’iscrizione ai centri estivi il contributo potrà arrivare fino a 400 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 6.700 euro, mentre per le fasce ISEE comprese tra 13.501 e 15.000 euro il contributo massimo sarà di 200 euro.

Per quanto riguarda invece il sostegno educativo ai minori con disabilità, il contributo potrà raggiungere 1.850 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro, con importi che diminuiranno progressivamente in base alla situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune precisa che il contributo non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e sarà erogato solo dopo la presentazione della documentazione che attesti i costi sostenuti dalle famiglie.