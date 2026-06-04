Aperte le iscrizioni all’Oscar Green 2026, il premio Coldiretti dedicato ai giovani agricoltori

Sono aperte le candidature per l’edizione 2026 di Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che valorizza le aziende agricole e le start up capaci di generare innovazione, sviluppo e nuove opportunità di lavoro nel settore primario. L’iniziativa si rivolge ai giovani che hanno scelto di costruire il proprio futuro investendo nell’agricoltura e punta a raccontare le migliori esperienze imprenditoriali del territorio.

L’annuncio arriva da Coldiretti Lombardia, che ha dato il via alla raccolta delle candidature per un’edizione che ruota attorno al tema “Giovani Oggi”. Le iscrizioni potranno essere presentate entro lunedì 29 giugno 2026, attraverso il sito dedicato oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti.

Le categorie in concorso

Sono quattro le categorie previste per questa edizione.

La categoria Campagna Amica è dedicata ai progetti che valorizzano i prodotti agroalimentari italiani attraverso la filiera corta, i mercati contadini, il turismo rurale e le attività di accoglienza nelle aziende agricole.

La categoria Impresa Digitale e Sostenibile premia invece le realtà che investono nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità ambientale, sviluppando progetti legati all’economia circolare, al recupero degli scarti, alla produzione di energia e al risparmio delle risorse naturali.

Con Coltiviamo Insieme l’attenzione si concentra sulle collaborazioni tra agricoltura e territorio, con particolare riguardo alle iniziative che coinvolgono enti pubblici, scuole, università e aziende agricole impegnate nell’inclusione sociale, nell’educazione e nei servizi socio-sanitari.

La categoria +Impresa è infine riservata alle aziende agricole che si distinguono per capacità imprenditoriale e visione strategica, affrontando con successo un mercato sempre più competitivo e internazionale.

I premi speciali e le novità del 2026

Accanto alle categorie tradizionali, Oscar Green 2026 prevede due premi speciali nazionali. Agri-Influencer è rivolto alle imprese che promuovono il mondo agricolo attraverso i social network, gli eventi e i nuovi strumenti di comunicazione, contribuendo a costruire una comunità attiva attorno ai temi dell’agricoltura.

Scuole di oggi, agricoltori del domani è invece dedicato agli istituti tecnici e professionali agrari che si distinguono per progetti legati alla biodiversità, all’innovazione agroalimentare e alla valorizzazione del patrimonio agricolo italiano.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano anche il Premio del Pubblico e il Premio della Stampa, riconoscimenti che saranno assegnati ai progetti finalisti più apprezzati.

Il ruolo dei giovani nell’agricoltura

«I giovani nei campi sono sempre più motore di crescita e di sviluppo per l’agroalimentare italiano – Giovanni Bellei, delegato regionale di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia – Attraverso l’Oscar Green diamo spazio e valorizziamo la capacità delle nuove generazioni di innovare e costruire il futuro del settore».

Le candidature possono essere presentate online all’indirizzo https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione/oppure tramite le sedi territoriali di Coldiretti.