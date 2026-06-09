Apicoltura varesina, annata positiva per l’acacia: ma per il futuro serve la ricerca

Un’annata incoraggiante che restituisce ossigeno agli alveari, pur confermando la necessità di fare i conti con l’altalena dei cambiamenti climatici. Il bilancio del comparto apistico nella provincia di Varese si chiude con il segno più, trainato da un ottimo sviluppo iniziale delle famiglie di api e da un raccolto di miele d’acacia giudicato decisamente soddisfacente dagli addetti ai lavori.

Il risultato è arrivato nonostante una primavera anomala, caratterizzata da un anticipo della fioritura di circa quindici giorni rispetto alle medie storiche. L’ondata di caldo precoce che ne è conseguita non ha danneggiato i raccolti solo perché la fase di bottinatura si era di fatto già conclusa.

I dati produttivi evidenziano però una provincia spaccata in due dal punto di vista climatico: nella zona sud del Varesotto si è registrata una media di circa 15 kg di miele per arnia, mentre nel nord della provincia la produzione si è attestata sui 10 kg, a causa di un repentino calo delle temperature in fase di maturazione che ha costretto le api a consumare parte delle proprie scorte.

Brusa (Confagricoltura): «Investire in ricerca con l’università»

Nonostante i dati positivi, i vertici di categoria invitano a non abbassare la guardia e a pianificare il futuro del settore su basi scientifiche, contrastando il progressivo indebolimento biologico degli insetti.

«Quello dell’apicoltura è un settore strategico per l’economia e la biodiversità del nostro territorio – spiega Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese –. Per continuare a garantire questi livelli di miele è assolutamente necessario investire nella ricerca scientifica, per comprendere l’impatto del cambio climatico. Occorre capire, ad esempio, quali varietà di robinie rispondano meglio alla produzione e quali altre piante nettarifere possano coadiuvare l’attività agricola. Per farlo, serve stringere una forte collaborazione con il mondo universitario».

Una visione condivisa anche dai produttori locali, come l’apicoltore Guido Brianza, che esprime ottimismo: «Quest’anno lo sviluppo delle famiglie è stato ottimo. La speranza è che la produzione torni stabilmente ai livelli di un tempo, specialmente per dare una prospettiva ai tanti giovani volenterosi che stanno investendo nell’apicoltura».

Una provincia virtuosa, ma i consumi locali restano al palo

La galassia dell’apicoltura varesina vanta numeri da record nel panorama regionale: 4.503 apicoltori, 8.292 apiari censiti e ben 75.152 alveari. Un’infrastruttura solida che permette alla provincia di essere totalmente autosufficiente e di qualificarsi come solida esportatrice di miele, rappresentando una felice eccezione rispetto ad altri comparti dell’agroalimentare locale in cui Varese è storicamente importatrice.

Il vero paradosso del territorio risiede però nel mercato interno. Nonostante la provincia vanti il prestigioso riconoscimento del Miele d’Acacia DOP, ottenuto al termine di un lunghissimo iter burocratico, il consumo locale resta estremamente ridotto rispetto all’elevato potenziale produttivo.

«Dobbiamo avere la forza e la capacità di valorizzare l’eccellenza del nostro prodotto – analizza Federico Tesser, apicoltore varesino dell’azienda agricola “Fonte Incantata” –. Nelle nostre zone produciamo tanto ma consumiamo pochissimo; è fondamentale lavorare attivamente alla diffusione di una vera e propria cultura del miele a chilometro zero».

I margini di crescita per il mercato italiano sono ampi. Secondo gli ultimi dati ISMEA, il consumo pro capite annuo in Italia è di appena 700 grammi (diviso a metà tra l’utilizzo diretto e l’impiego come ingrediente industriale), a fronte dei 600 grammi della media europea e dell’1,5 kg registrato in Germania. Per la stagione in corso, gli esperti prevedono comunque che il prezzo di vendita all’ingrosso e al dettaglio si manterrà equo e remunerativo per i produttori locali.