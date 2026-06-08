Applausi a Cadegliano Viconago per il debutto del festival “Piccola Spoleto” nel ricordo di Menotti
Gli allievi di Teatro Blu e l'erede di Dario Fo, Mario Pirovano, hanno incantato il pubblico della Valceresio in una cornice di grande valore storico e culturale per il territorio
Un esordio che ha il sapore delle grandi prime per il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto. Il primo weekend della manifestazione si è aperto come un sipario di luce sulle colline dell’alto Varesotto, conquistando il pubblico e il territorio con un grande entusiasmo. L’evento, dedicato al ricordo del Maestro Gian Carlo Menotti, ha registrato un pubblico numeroso e atmosfere vibranti, confermando fin dal suo avvio la forza di un progetto culturale che unisce, emoziona e rigenera la comunità locale attraverso l’arte e la memoria.
I luoghi del festival si animano tra mostre e teatro
Le storiche Villa Menotti e Villa Toletti, luoghi simbolo del festival, insieme alla Biblioteca (opera del Sommaruga) e al Cortile Luigi Bello (dedicato al noto pittore lombardo), si sono animate accogliendo centinaia di spettatori che hanno attraversato cortili, sale e giardini. Ad inaugurare l’evento sono state tre mostre figurative: “Un racconto in divenire” di Monica Brenga, “Si apre il sipario!!!” di Enrico Colombo e “La precisione del caso – dimenticare per ritrovarsi” di Vincenzo Cristini. Grande partecipazione si è registrata anche per gli spettacoli degli allievi della Scuola Teatro Blu, che hanno portato freschezza, energia e talento sul palcoscenico.
Spettacoli sotto le stelle e grandi interpreti
Quando la luce è scesa sulle ville, il festival ha cambiato respiro con le suggestioni intime e toccanti di Roberto Gerbolès nelle sue “Riflessioni”, il viaggio musicale di “Note da Oscar” eseguito dai musicisti Antonio Davì e Thomas Guggia, e l’intensità di “Lu Santo Jullare Francesco” interpretato da Mario Pirovano, erede artistico di Dario Fo e Franca Rame. Il programma è continuato con “Cuor di Smeraldo” del Teatro Scientifico di Verona, uno spettacolo accolto con entusiasmo da grandi e piccoli che ha dimostrato la capacità della rassegna di parlare a pubblici diversi.
Il sostegno delle istituzioni e l’omaggio a Menotti
La cornice di Cadegliano Viconago si è rivelata un valore aggiunto straordinario per custodire e rinnovare l’eredità culturale di Menotti. «Un evento prezioso del nostro territorio – il commento di Alberto Almieri e Massimiliano Velini, sindaco e vicesindaco di Cadegliano Viconago –, un patrimonio culturale da custodire e a cui dare continuità». Le parole dei due amministratori locali, pronunciate davanti al pubblico raccolto nei luoghi del festival, hanno risuonato come un incoraggiamento forte e sincero per proseguire questo cammino artistico che unisce comunità, paesaggio e creatività.
La direttrice artistica guarda al prossimo weekend
Il prossimo weekend, nelle giornate del 13 e 14 giugno, porterà nuovi spettacoli, concerti e incontri dedicati alla valorizzazione dell’arte e della cultura. «Sono profondamente orgogliosa di ospitare grandi artisti – afferma Silvia Priori, direttrice artistica del Festival – che con la loro arte e con la loro straordinaria capacità espressiva hanno saputo affascinare pubblico e territorio, trasformando ogni spettacolo in un incontro vivo, in un dialogo che attraversa generazioni, sensibilità e paesaggi interiori. La loro presenza ha illuminato le nostre ville, i nostri giardini, le nostre comunità, restituendo al festival quel respiro internazionale e umano che da sempre lo caratterizza».
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