Approvato il bando regionale per i finanziamenti ai giovani in agricoltura
Contributi a fondo perduto fino al 90% delle spese ammissibili per favorire l'insediamento e il consolidamento delle attività agricole delle nuove generazioni in tutto il territorio lombardo
Regione Lombardia mette a disposizione oltre 750mila euro per sostenere i giovani che scelgono di avviare o rafforzare la propria attività in agricoltura. È stato infatti approvato il bando finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste nell’ambito del Fondo per l’insediamento dei giovani in agricoltura 2026, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e sostenere la crescita delle imprese agricole guidate dalle nuove generazioni.
La misura, pubblicata sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (Burl), prevede una dotazione finanziaria di 755.848 euro per il 2026, alla quale si aggiungeranno risorse di pari importo anche nel 2027.
Chi può accedere ai contributi
Potranno beneficiare del sostegno i giovani agricoltori con meno di 41 anni che hanno già ottenuto il finanziamento previsto dall’intervento SRE01 della Politica agricola comune (Pac) 2023-2027 di Regione Lombardia.
Il contributo sarà concesso a fondo perduto e coprirà fino al 90% delle spese ammissibili. Gli investimenti finanziabili dovranno essere compresi tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 40.000 euro.
Le domande saranno valutate con procedura a sportello e riguarderanno interventi finalizzati allo sviluppo e al consolidamento delle attività agricole avviate dai giovani imprenditori.
Le date per presentare domanda
Le richieste dovranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi dalle ore 10 del 13 ottobre 2026 fino alle ore 12 del 27 ottobre 2026. L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, sottolinea l’importanza dell’iniziativa per il futuro del settore agricolo lombardo.
«L’agricoltura lombarda ha bisogno di giovani preparati, pronti a raccogliere le sfide del futuro. Con questo intervento vogliamo accompagnare concretamente chi ha scelto di investire il proprio progetto di vita nell’agricoltura, rafforzando la competitività di un comparto che rappresenta una delle eccellenze della nostra regione. Il ricambio generazionale è una condizione essenziale per garantire innovazione e sviluppo ai nostri territori» – Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.
Un sostegno al ricambio generazionale
Secondo Regione Lombardia, sostenere i giovani imprenditori agricoli significa garantire continuità a un sistema produttivo che rappresenta una componente importante dell’economia regionale e un presidio del territorio.
«Dietro ogni nuova azienda agricola c’è una scelta coraggiosa che merita di essere accompagnata dalle istituzioni. Regione Lombardia continuerà a lavorare affinché sempre più giovani possano vedere nell’agricoltura non solo una professione, ma una concreta opportunità di crescita personale ed economica» – Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.
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