Archeologia culinaria a Casa Macchi: viaggio nei sapori del passato a Morazzone

Il 19 giugno l’evento FAI con Samanta Cornaviera tra ricette storiche e degustazioni d’epoca

Il cortile di Casa Macchi a Morazzone si prepara a ospitare un viaggio nel tempo attraverso i sapori e le abitudini gastronomiche tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Venerdì 19 giugno, le Delegazioni FAI del Seprio e di Varese organizzano un incontro dedicato all’archeologia alimentare, dove il cibo diventa lo strumento per comprendere i mutamenti sociali e culturali dall’Unità d’Italia fino alle soglie della modernità.

La serata vedrà come protagonista Samanta Cornaviera, ricercatrice e studiosa di gastronomia storica, nota per la sua attività di divulgazione con importanti testate di settore e per la vittoria del Premio Selezione Bancarella della Cucina nel 2021. Cornaviera guiderà il pubblico alla riscoperta di ricette dimenticate e aneddoti d’epoca, attingendo alla sua vasta collezione di ricettari storici che spaziano dalle preparazioni risorgimentali alle provocazioni culinarie del futurismo.

Il racconto sarà inserito in un contesto conviviale e comprenderà la degustazione del cocktail Milano-Torino, storico emblema della miscelazione italiana dell’epoca, accompagnato da piccoli assaggi ispirati alle antiche tradizioni culinarie della dispensa di un tempo.

L’appuntamento è fissato per le 18:30 in piazza Sant’Ambrogio 2 a Morazzone. L’evento è accessibile sia agli iscritti al FAI sia ai non iscritti, ma richiede la prenotazione obbligatoria online da effettuare sul portale ufficiale del Fondo Ambiente Italiano, dove andrà versato il contributo di partecipazione. Per richiedere semplici informazioni sul programma è possibile scrivere alla mail della delegazione di Varese.