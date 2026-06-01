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Arcisate, anche Ballan tra le “Leggende che pedalano” per fare del bene

Il campione del mondo di Varese 2008 tra i grandi nomi attesi per la pedalata benefica di domenica 7 giugno con partenza e arrivo dal Parco Lagozza. Ecco come fare per iscriversi

alessandro ballan ciclismo mondiale varese 2008
Sport

Quel colpo di pedale in piazza Monte Grappa, quella “tenuta” ad alta velocità su via dei Mille, quell’arrivo con un braccio alzato all’ippodromo fanno parte a pieno titolo della storia sportiva di Varese e di tutta Italia. Era il 2008 e Alessandro Ballan conquistava così la maglia iridata del ciclismo, l’ultima vinta da un corridore azzurro.

Ballan è tornato spesso nella Città Giardino da allora e lo farà anche domenica 7 giugno per un motivo nobile: partecipare all’evento “Le leggende pedalano a Varese”, organizzato da Newsciclismo con uno scopo benefico, ovvero sostenere l’associazione di sportivi disabili Freerider e il Ponte del Sorriso.

Oltre al “re” di Varese 2008, sono stati annunciati anche altri grandi nomi del ciclismo come l’ex campione europeo Giacomo Nizzolo, i varesini capaci di vincere in anni recenti il campionato italiano, ovvero Daniele Nardello, Noemi Cantele e Ivan Santaromita, l’ex iridato del “quartetto” Dario Andriotto ma anche un campione del mondo sulle due ruote… a motore come Marco Melandri. Non mancheranno anche alcuni altri corridori professionisti del passato.

La pedalata benefica aperta a tutti misura 50 chilometri con partenza (alle 9,30 al Parco Lagozza) e arrivo ad Arcisate: i partecipanti percorreranno le strade della Valceresio passando da Bisuschio e Besano, costeggeranno un tratto di lago Ceresio, saliranno verso Marchirolo, Ganna Ghirla, Brinzio, Varese e Induno Olona fino a tornare ad Arcisate. La partecipazione è aperta a 200 persone e l’iscrizione è fissata in 15 euro che per l’appunto serviranno a sostenere le attività benefiche di Freerider e Ponte del Sorriso. Chi desidera pedalare con le leggende può quindi iscriversi utilizzando QUESTO LINK.

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1 Giugno 2026
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